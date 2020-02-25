《匯海澤言－葉澤恆》疫情持續或影響聯儲局部署，金價中長線向好

《匯海澤言》新型冠狀病毒在全球的擴散速度持續加快，當中以亞洲區的南韓和日本，與及

歐洲的意大利蔓延速度最快。在這情況下，投資者的憂慮由中國，延伸至全球經濟增長，令歐美

股市昨日出現急跌。由於疫情未受控，故對央行而言，今次疫情對貨幣政策帶來不明朗因素。當

中，聯儲局的變數可能增加。筆者於今年年初預估，聯儲局於今年第四季才考慮再減息，而當時

是基於今年大選年的經費到時已經差不多用完，在欠缺支持經濟增長的情況下，聯儲局才考慮出

手。

但目前的疫情，聯儲局要考慮多個問題。第一，究竟中國的企業恢復工作的進度如何。中國

目前算是全球的主要製造業生產國之一，如果長時間未能完全恢復以往的製造業生產力，可能令

更多企業把廠房搬去其他國家或地區外。這可能令物價上升之外，亦會拖累經濟增長。第二，全

球經濟增長放緩下，美國將難以獨善其身，可能影響到總統特朗普今年能否連任的機會。

有前聯儲局委員指，局方應在３月會議上減息５０點子，但筆者傾向最多減息２５點子。原

因有兩個：第一，物價可能受到供應鏈暫停的影響，令物價更容易上升。第二，聯儲局要預留適

度彃藥，作為防範經濟進一步下滑時之用。若按照目前情況看，聯儲局一旦提早減息，最多亦只

會減２５點子，但未必在３月份會議上即時宣佈。預料美匯指數回落至９８。８左右應該見支持

。



＊金價衝高後需要整固，惟進一步上升的動力不改＊



金價一度升至１６８０美元後出現整固，主要是由於金價目前上升，是受到避險因素支持。

另外，央行增持黃金作為外匯儲備，亦會對金價起支持作用。美元近日的回吐，亦當然助長了金

價的升勢。但投資者不應忘記，全球經濟增長今年受到疫情打擊下，對中國的經濟帶來的影響亦

會較為明顯。而且印度經濟增長亦受到影響下，預料對消費市場的黃金需求帶來的負面影響。因

此，預料金價短期在１７００美元前有阻力，短期或回吐至１６２０美元左右。至於中長線走勢

方面，若能夠守穩於１６００至１６２０美元水平，金價未來仍有上升動力。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

