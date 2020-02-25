《宏觀銓局－馬桂銓》續談新冠肺炎

《宏觀銓局》在過去幾星期，筆者就像其他香港打工仔一樣，在家辦公。這樣的生活久違了

，難免感到自己與日常工作和市場有些脫節。無可否認，在家裡工作仍然可以獲得市場信息，研

究數據和電腦系統。但由於不在辦公室，錯過了與同事及客戶的直接互動和交流。在疫情受控之

前，有關安排的確有助減慢疫症擴散。回想１７年前沙士爆發，香港人感受之深，歷歷在目。１

７年來記憶揮之不去，成為重大教訓。來到今天，民間很多人都都減少社交活動，提高個人衛生

水平，自動自覺戴上口罩。但願我們可以渡過這場危機，把人命傷亡減到最低。經濟尚可恢復，

但人死就不能復生。生命總應該珍惜。

總體而言，美國及全球股市不僅從疫症爆發後的短期修正中恢復過來，而且某些市場甚至創

新高。美國標普５００指數在１月份下跌後反彈，更在２月１４日達到了３３８０點的歷史新高

。美國投資者更期待第四季企業業績、製造業復甦跡像以及整體經濟良好狀況帶來的意外驚喜。

直至截稿日，美國祇有１５例確診病例，而並無死亡個案。

超過７成標普５００公司公布了第四季業績，其中７４％的公司盈利超過預期。直至截稿日

，第四季業績從最初估計下跌１﹒７％，調整至上升１﹒８％。收入方面，三分之二企業表現勝

過預期，總體收入增長４％。至於在歐洲，有一半Ｓｔｏｘｘ ６００公司發布了業績，當中有

５８％企業表現勝過預期。另外，有５７％的公司收入超過預期，總體收入增長率為２％。簡而

言之，美國企業勝過歐洲，所以普遍美股估值亦較高。

本月初，美國ＩＳＭ製造業指數在１月份出乎意料外升了３﹒１點，重復擴張領域。非製造

指數亦升了０﹒６點，與市場預期一致。製造業數據在最近幾個月有所改善，部分是由於中美之

間貿易緊張局勢緩和所致。製造業是２０１９年美國經濟中較薄弱一環，任何復甦跡象都值得留

意。然而，有關數據只能反映肺炎疫情爆發及波音宣布７３７ Ｍａｘ停產之前的狀況，稍後的

數據可能會受這拖累。消費佔美國經濟六成以上，而就業市場依然強勁，則會繼續支持這一重要

環節。１月份非農就業增加了２２５０００份工作，增幅大過預期。工資增長也有所加快，時薪

平均提高了０﹒２５％。

資產配置方面，股票和債券保持中立，所持權重相若。地區則仍然以美國為先。宏觀經濟數

據和企業業績顯示，美國領先於其他市場。然而，肺炎病毒疫情尚未遏制，美股亦未見得把相關

風險計入估價當中。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

