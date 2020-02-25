騰訊支撐大市，港股反覆升７２點收２６８９３，成交額縮減

《經濟通通訊社２５日專訊》憂慮新冠肺炎疫情全球擴散，環球股市震盪，隔晚道指急挫過

千點，拖累恆指今早低開９８點報２６７２２，之後外圍喘穩，港股曾收復失地，但Ａ股突然急

瀉，令港股再度回落，最多曾挫１５３點，低見２６６６７。內地股市午後跌幅進一步收窄，港

股表現反覆靠穩，臨近尾市升幅略為擴大，一度高見２６９１４，最終收報２６８９３，升７２

點或０﹒２７％，終止三連跌。主板成交１１７９﹒２６億元減少半成。國企指數報１０５７９

點，升１１點或升０﹒１１％。

Ａ股走勢不一，上證綜合指數報３０１３點，跌１８點或跌０﹒６％。深證成分指數報

１１８５６點，升８３點或升０﹒７１％，兩市成交額達１４１５３億元人民幣，為２０１５年

１１月以來新高，也連續５日保持在萬億之上。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升２﹒８７％，是升幅第二大藍籌，報４０１﹒６元

；友邦保險（０１２９９）靠穩升０﹒１３％，報７７﹒４５元；匯豐控股（００００５）軟

０﹒８％，報５６﹒０５元；港交所（００３８８）業績公布前前夕，收升０﹒３８％，報

２６１﹒８元；國壽（０２６２８）跌１﹒１７％，報１８﹒５８元。

中資電訊股受壓，中移動（００９４１）跌１﹒３％報６４﹒６元，聯通（００７６２）跌

１﹒６７％報６﹒４７元為表現最差藍籌。



＊疫情或重創需求，油股金股均捱沽＊



新冠肺炎疫情在中國以外的地區蔓延，伊朗、意大利和韓國的病例大幅增加，衝擊環球經濟

，牽動隔晚美股市急挫，避險情緒升溫，帶動金價觸及７年高位。惟黃金相關股普遍近全線回吐

，山東黃金（０１７８７）挫６﹒５４％，報２０元；中國黃金（０２０９９）回吐３﹒１％，

報６﹒５７元；招金（０１８１８）走低３﹒８９％，報９﹒３９元；紫金礦業（０２８９９）

跌４﹒６８％，報３﹒６７元。

疫情可能惡化嚴重打擊原油市場需求，國際油價周一下滑近４％。石油股繼續捱沽。中海油

（００８８３）挫１﹒５３％，報１１﹒５６元；中石油（００８５７）跌０﹒９３％，報

３﹒１９元；中石化（００３８６）跌０﹒７３％，報４﹒０９元；中海油服（０２８８３）跌

３﹒３％，報１１﹒１２元。



＊工信部支持復工復產，５Ｇ概念晶片股齊炒上＊



工信部發文表示，要重點支持５Ｇ及晶片等戰略產業復工復產，５Ｇ概念繼續炒作。中興通

訊（００７６３）一度飆逾９％創上市新高，收市僅升０﹒７２％，報３５﹒２元；中國鐵塔

（００７８８）漲０﹒５１％，報１﹒９７元；中國通信服務（００５５２）先升後回

０﹒６４％，報６﹒１８元；京信通信（０２３４２）升０﹒９６％，報３﹒１６元。

晶片股普遍走高。中芯國際（００９８１）飆７﹒２３％，報１６﹒６２元；華虹半導體

（０１３４７）揚２﹒３９％，報１８﹒８２元；ＡＳＭ（００５２２）升１﹒５３％，報

９６﹒３元；康特隆（０１９１２）升３﹒１９％，報３﹒２３元。

華為宣布，集團２０１９年收入８５００億人民幣，按年增長１８％，手機設備股向上，舜

宇光學（０２３８２）飆４﹒１４％，報１３３﹒３元，為升幅最大藍籌股；瑞聲科技

（０２０１８）升２﹒１５％，報５７元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒８％，報１２﹒４２

元；通達集團（００６９８）漲９﹒３３％，報０﹒８２元。（ｃａ）

