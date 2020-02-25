《股金豐采－涂國彬》避險需求升溫，風險資產回吐

《股金豐采》市場對於疫情的擔憂重燃。內地抗擊疫情，除湖北地區外新增確診人數回落，

但海外情況轉差，尤其是日韓和歐洲疫情重災區意大利，讓投資者再次擔憂疫情對經濟增長帶來

的影響，對全球央行維持寬鬆政策的預期升溫。恐慌指數ＶＩＸ在２月頭兩周連跌，累積

２７﹒３９％的跌幅。但從第三周開始轉升，隔夜２月２４日更是大漲４６﹒５５％至

２５﹒０３。



＊全球股市受壓＊



風險資產原本隨著市場氣氛改善，自２月開始先後從低位做出反彈，包括全球股市和大宗商

品，美國股市更是不斷創歷史新高。但從２月第三周開始有調整壓力，２月２４日風險資產更是

普遍下跌。亞洲股市普向下，歐洲主要股市亦然，尤其是疫情嚴重的義大利股市，美國道指跌穿

２８０００，收跌１０３１點，已經回吐完了今年以來的漲幅。跌勢也延續到２月２５日一早的

亞洲股市，不過跌幅有所收窄。

大宗商品也不樂觀。面對需求擔憂增加，加上暫時又沒有來自供應端的支持，即ＯＰＥＣ＋

並沒有確定會擴大減產。而來自美國對俄羅斯原油巨頭Ｒｏｓｎｅｆｔ制裁和利比亞供應遇阻的

利好對油價來說有限，油價增加下行壓力，短線有進一步下探空間，測試５０美元支持。



＊資產價格波幅擴大＊



避險資產表現強勁。日圓從上周五（２１日）開始轉升，考驗１１０水平。美債價格大漲，

１０年期美債收益率跌至２０１６年以來新低，３０年期美債收益率更是跌至記錄新低。金價更

是升至七年高位，短線有調整，但不改上行趨勢。在疫情沒有得到完全控制之前，市場情緒不穩

定，投資者也變得非常敏感，資產價格波幅增加。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

