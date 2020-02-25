《鍾之日記》萬四億元戰Ａ場，ＱＱ出征保恒指

《鍾之日記》２月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



即使中國嚴防死守，仍未能阻止源頭來自武漢的新冠肺炎疫情由國內向外擴散，繼日本後，

意大利、南韓和伊朗三國出現疫情爆發，意大利感染人數飛升至２２９宗，７人死亡；南韓再新

增６０例感染，累計確診８９３例，已超過日本成為疫情第二嚴重的國家；伊朗一名地方議員聲

稱聖城庫姆已有多達５０人病死，惟該國衛生部否認。

疫情恐慌情緒蔓延至資本市場上，並造成環球市場震盪，歐美股市錄得接近４％跌幅，日股

跌３﹒３％，惟韓股出現反彈行情。

香江魚缸今日在騰訊（００７００）力撐下，表現強頑，恆指收市報２６８９３點，升７２

點，升０﹒２７％。主板成交額１１７９億元。



＊Ａ場過山車，成交１﹒４萬億刷新４年半新高＊



祖國股市表現極波動。滬綜指開市先挫１﹒６２％，失守三千關，盤中部分科技及醫療股急

升撐市，滬深跌幅收窄，惟午收前空軍再度發力，科技及醫療板塊失守，滬深齊頭並退，滬綜指

跌幅一度擴大至挫２％。午後維穩大軍發功，科技及醫療股再倒升，加上券商尾盤收復失地，助

力滬指全日僅跌０﹒６％，報３０１３﹒０５點，死守三千任務完成。深市全日坐過山車，深成

指終升０﹒７１％，全日振幅高達４﹒４１％，創業板更是一路反轉再反轉，全日收升１％，振

幅高達５﹒３８％。

好淡交戰令Ａ場成為熱鍋爐，兩市全日成交高達１４１５３億元人民幣，表現驚人，刷新了

２０１５年８月以來新高，較上日再多近２０００億元人民幣或１５﹒８％。不過外資連續兩日

選擇出逃，全日通過陸股通淨流出４８億元人民幣。



＊「宅經濟」再惹憧憬，企鵝仔反彈撐市＊



疫情期間全國多地實施「封閉式管理」甚至「封城」，在復工復產及疫情防控之間，衍生出

遠端會議、線上課堂等業務的需求，因而帶來了音視頻流量的急劇增長。騰訊雲視頻業務總經理

李郁韜日前透露，疫情期間騰訊雲在音視頻領域的整體流量頻寬實現翻倍增長。其中，騰訊雲即

時音視頻日均通話時長突破３０億分鐘，峰值通話和連麥併發數達到千萬級。

另外，光大證券日前報告預計，騰訊的《王者榮耀》今年１月流水可能會創紀錄。受益於疫

情影響帶來的用戶回流，預計２０２０年春節期間《王者榮耀》ＤＡＵ達１﹒２億，則１月流水

或達９２億元左右，超過２０１９年２月的７０億左右月流水紀錄。

「宅經濟」成疫情的避險主題，ＡＴＭ今日齊獲市場支持。其中，騰訊午後重上４００元關

，收漲２﹒９％，報４０１﹒６元。美團點評（０３６９０）收漲２﹒８％，報１０３﹒３元；

而阿里巴巴（０９９８８）亦升０﹒７％。

華為一如市場預期發布新一代折疊屏手機Ｍａｔｅ Ｘｓ等一系列產品，引起全球科技界的

關注。華為消費者業務ＣＥＯ余承東宣佈，２０１９年收入８５００億人民幣，按年增１８％；

其中２０１９年５Ｇ手機出貨量達２﹒４億部，按年升１５％，在全球智能手機市場中排第二。

手機相關股午後陸續擴大升勢，舜宇光學（０２３８２）收漲４﹒１％，報１３３﹒３元，

為今日表現最好的藍籌。瑞聲科技（０２０１８）升２﹒２％，丘鈦科技（０１４７８）亦揚

１﹒８％。



＊病毒走出國門，油價賤金矜貴＊



環球市場大震盪，投資者更加擔憂其對原油需求的影響，油價周一（２４日）急插近４％。

布蘭特原油期貨下跌２﹒２０美元或３﹒８％，報５６﹒３０美元。美國原油期貨跌１﹒９５美

元或３﹒７％，至５１﹒４３美元。再加上國家發改委周六（２２日）宣布提前實行淡季價格政

策，油股表現疲軟，中海油（００８８３）跌１﹒５％，中石油（００８５７）跌０﹒９％，中

石化（００３８６）軟０﹒７％。

黃金價格再飆２﹒８％，刷新七年最高水平：現貨金上漲１﹒７％至１６７１﹒３５美元，

高見在１６８８﹒６６美元，為２０１３年１月以來最高；美國黃金期貨升１﹒７％，收

１６７６﹒６０美元。惟金股上日強勢今日回吐，紫金礦業（０２８９９）挫４﹒７％，招金礦

業（０１８１８）跌３﹒９％，中國黃金國際（０２０９９）跌３﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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