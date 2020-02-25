【Ａ股外援】富時羅素：目前暫無繼續提升Ａ股納入因子的時間表

《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素近日如期提升對Ａ股的納入因子，將於３月２０日收

市後生效。屆時，富時羅素Ａ股納入第一階段收官。富時羅素亞太區董事總經理白美蘭、亞太區

指數管理總監杜婉明接受《中國證券報》專訪時表示，富時羅素目前暫無繼續提升Ａ股納入因子

的時間表，未來將重點關注四個問題，但並非這四個問題全部解決才能進一步提升Ａ股納入因子

。

具體來說，一是內地和香港兩地假期存在不一致情況，導致海外投資者無法及時通過滬股通

、深股通交易Ａ股。指數投資者跟蹤誤差可能增大。

二是ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ下券款對付的結算周期與全球許多市場不同。海外投資者在將投

資從其他市場轉向Ａ股市場或從Ａ股轉向其它市場尚存障礙。

三是外資持有Ａ股個股存在２８％的上限。隨著海外投資者對Ａ股參與增多，有必要提升這

一上限。

四是綜合交易機制的建立。所謂綜合交易機制是指，對管理多個基金或客戶委託的投資管理

公司來說，能通過一次訂單同時為他們管理的所有基金或客戶委託處理交易，而不是逐一處理訂

單。



＊富時羅素或推出更多的中國相關指數



就Ａ股上市公司的信息披露問題，杜婉明表示，大多數Ａ股公司信息披露流程、形式已較為

完善。不過，部分投資者仍希望Ａ股公司能披露更多信息。例如股東持股情況、ＥＳＧ（環境、

社會、治理）投資信息的披露等。

白美蘭強調，富時羅素重視中國市場。目前，富時羅素ＥＳＧ評級已覆蓋１８００家中國公

司股票。未來，富時羅素可能推出更多的中國相關指數。（ｌｃ）

