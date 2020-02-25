【抗疫維穩】險企打出組合拳護航企業復工

《經濟通通訊社２５日專訊》為全力護航部分企業復工復產，國內保險機構打出組合拳：一

方面，擴大保險責任，增厚企業復工保障；另一方面，延長保險期限，降低保險費率，減輕企業

壓力。

在保險擴責方面，人保財險自動擴展責任，對已參保安責險的企業，企業在生產經營活動過

程中，若參保員工因新冠肺炎導致死亡的，將按每人１０萬元（人民幣．下同）進行賠付，約覆

蓋４０萬家投保企業。

平安產險還為全國１０萬家小微企業無償提供保障，若僱員因感染新冠肺炎導致致殘、身故

，將獲得最高１０萬元的救助金。每家企業保額１００萬元，總保障金額１０００億元。

在降費方面，保險公司下調小微企業的保險費率，以減輕其保費支出的負擔。比如，對從業

人數在１００人以下的企業，人保財險廣東分公司對其雇主責任險、公眾責任險等執行８折至９

折的優惠。

在延長保險期限方面，太保產險北京分公司、平安產險北京分公司等６家在京企業聯合宣布

，將為北京市５﹒６８萬家企業的保單免費延期９０天，共減免企業保費２７０９萬元，提供

３０７５億元風險保障。

此外，保險公司還通過延期繳納保費的方式，減輕企業當下的資金壓力。例如中國人保允許

企業分期繳納安責險保費。（ｌｃ）

