《經濟通通訊社２５日專訊》江蘇省政府研究決定，自今日起將疫情防控應急響應級別由突
發公共衛生事件一級響應調整為二級響應。
下調應急響應階段意味著該地開始從政策層面做復工復產的試探性準備，管制相對不那麼嚴
格，如果１４天的周期內再無大規模突發病例，全面復工復產將指日可待。
截至目前，全國已有８省份降低突發公共衛生事件應急響應級別。甘肅、遼寧、貴州、雲南
、廣西由一級調整為三級，山西、廣東、江蘇由一級調整為二級。（ｌｃ）
25/02/2020 09:11
【新冠肺炎】江蘇省疫情防控應急響應級別由一級調整為二級
《經濟通通訊社２５日專訊》江蘇省政府研究決定，自今日起將疫情防控應急響應級別由突
發公共衛生事件一級響應調整為二級響應。
下調應急響應階段意味著該地開始從政策層面做復工復產的試探性準備，管制相對不那麼嚴
格，如果１４天的周期內再無大規模突發病例，全面復工復產將指日可待。
截至目前，全國已有８省份降低突發公共衛生事件應急響應級別。甘肅、遼寧、貴州、雲南
、廣西由一級調整為三級，山西、廣東、江蘇由一級調整為二級。（ｌｃ）
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