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即市新聞

25/02/2020 08:31

【華為動向】華為發布新款折疊屏手機，售２４９９歐元３月上市

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華為周一（２４日）舉行終端產品與戰略線上發布會，會上一
如市場預期發布新一代折疊屏手機Ｍａｔｅ　Ｘｓ，售價由２４９９歐元起，３月上市。
　　Ｍａｔｅ　Ｘｓ的外型設計延續前代Ｍａｔｅ　Ｘ，手機亮點依然是其８吋ＯＬＥＤ柔性螢
幕，據介紹，屏幕採用了雙層航天級聚酰亞胺柔性材質，強度比單層提升８０％，該材料等重的
價格比黃金貴３倍。另外，Ｍａｔｅ　Ｘｓ採用四鏡頭主相機設計，運行基於Ａｎｄｒｏｉｄ　
１０作業系統，搭載麒麟９９０　５Ｇ晶片，支援５Ｇ　＋　４Ｇ雙卡雙待。（ａｃ）

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