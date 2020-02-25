【新冠肺炎】廣東昨新增新冠肺炎２例，累計確診１３４７例

《經濟通通訊社２５日專訊》廣東省昨天（２４日）全省新增確診病例２例，為廣州市和東
莞市各１例。新增出院３３例，５例為重型病例治愈出院，２８例為普通型或輕型病例治愈出院
。新增死亡病例１例，為廣州市１例。無疑似病例。有１４３８名密切接觸者正在接受醫學觀察
。廣東省累計報告新冠肺炎確診病例１３４７例，累計出院８０５例，累計死亡７例。
（ｊｔ）
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