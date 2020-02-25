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25/02/2020 09:56

【新冠肺炎】世衛：中國至少推遲或避免了數十萬新冠肺炎病例

　　《經濟通通訊社２５日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）赴華專家團隊結束對中國為期９天的
考察後，專家考察組領隊Ｂｒｕｃｅ　Ａｙｌｗａｒｄ表示，中國採取了前所未有的公共衛生應
對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了
數十萬新冠肺炎病例。　
　　Ｂｒｕｃｅ在與中國國家衛健委官員舉行的聯合新聞發布會上表示，多個數據來源顯示衛健
委報告的新增病例數量總體有下降的趨勢。
　　世衛組織專家團最近幾天前往了中國多地進行現場考察，其中包括疫情發源地湖北省省會武
漢。（ｊｔ）

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