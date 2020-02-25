【新冠肺炎】亞洲開發銀行向九州通批出逾１億人幣貸款，支持抗疫

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲開發銀行與九州通（滬：６００９９８）簽署一項私營部
門貸款協議，向中國提供採購和配送藥品等醫療物資所需的短期資金，金額高達１﹒３億元人民
幣（等值１８６０萬美元）。
該筆本幣貸款將支援九州通保障基本藥物和防護服、手套、護目鏡、口罩、呼吸器等個人防
護設備的持續供應。九州通是中國的民營醫藥流通企業，總部位於武漢市。（ｊｔ）
|FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
|生財有道25/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔最高上望2.2元
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
|生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰