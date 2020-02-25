【新冠肺炎】亞洲開發銀行向九州通批出逾１億人幣貸款，支持抗疫

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲開發銀行與九州通（滬：６００９９８）簽署一項私營部

門貸款協議，向中國提供採購和配送藥品等醫療物資所需的短期資金，金額高達１﹒３億元人民

幣（等值１８６０萬美元）。

該筆本幣貸款將支援九州通保障基本藥物和防護服、手套、護目鏡、口罩、呼吸器等個人防

護設備的持續供應。九州通是中國的民營醫藥流通企業，總部位於武漢市。（ｊｔ）

