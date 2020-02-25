【聚焦人幣】人幣中間價反彈，即期開市升１９５點報收復７﹒０２

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣中間價終止五連跌，人民幣兌一美元即期今日開報

７﹒０１２０，較上一個交易日４點３０份收盤價上漲１９５點，上個交易日收盤價報

７﹒０３１５。離岸人民幣亦漲１６９點，現報７﹒０１８３。

分析員指出，疫情全球蔓延可能繼續助推美元表現，若美匯突破１００關口，料加劇人民幣

貶值壓力，短期人民幣將繼續維持弱勢。不過中期來看，衰退型順差及服貿逆差收窄，可為人幣

提供部分支撐。

西聯環球商業匯款周一稱，預計新冠病毒疫情會令美元短期內保持強勢，具有破頂潛力，離

岸人民幣可能進一步跌向７﹒２，但要視乎中國經濟復原能力。該行預測，在岸人民幣於今年底

將跌至７﹒２５，３月和６月分別在７﹒１和７﹒２。

國家外匯局局長潘功勝主持召開統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署擴大會

議，推出更多外匯便利化業務，支持實體經濟恢復發展、穩定外貿外資基本盤。在進一步落實好

國務院常務會議研究推出的１２條促進跨境貿易投資便利化措施的同時，梳理外匯管理支持實體

經濟發展的備用政策。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２３２，較上個交易日升１４點子，終

結五日連跌，暫時脫離兩個半月低位，上個交易日報７﹒０２４６。（ｗｌ）

