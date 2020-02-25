【新冠肺炎】伊朗議員聲稱庫姆已有５０人受感染病死，當局否認

《經濟通通訊社２５日專訊》根據伊朗最新通報疫情數字，目前累計６１宗確診感染新型冠

狀病毒病例，其中１２人死亡，死亡率嚴重偏高引發外界關注。伊朗一名地方議員法拉哈尼聲稱

，在最先爆發的聖城庫姆已有多達５０人病死，惟該國衛生部否認，質疑法拉哈尼混淆了流感與

新型冠狀病毒肺炎，但承認當局正檢測９００多宗疑似個案。

中東地區是疫情的最新爆發點，除了伊朗以外，阿聯酋、黎巴嫩、伊拉克、以色列、科威特

及阿富汗都出現了新型冠狀病毒確診病例。（ｅｙ）

