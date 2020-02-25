  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2020 10:13

【新冠肺炎】伊朗議員聲稱庫姆已有５０人受感染病死，當局否認

　　《經濟通通訊社２５日專訊》根據伊朗最新通報疫情數字，目前累計６１宗確診感染新型冠
狀病毒病例，其中１２人死亡，死亡率嚴重偏高引發外界關注。伊朗一名地方議員法拉哈尼聲稱
，在最先爆發的聖城庫姆已有多達５０人病死，惟該國衛生部否認，質疑法拉哈尼混淆了流感與
新型冠狀病毒肺炎，但承認當局正檢測９００多宗疑似個案。
　　中東地區是疫情的最新爆發點，除了伊朗以外，阿聯酋、黎巴嫩、伊拉克、以色列、科威特
及阿富汗都出現了新型冠狀病毒確診病例。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】李兆波：倡全民派2萬現金 當作對市民「贖罪券」
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】庫房15年來料首見紅 預算案派錢已無望？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金