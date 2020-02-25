《經濟通通訊社２５日專訊》根據伊朗最新通報疫情數字，目前累計６１宗確診感染新型冠
狀病毒病例，其中１２人死亡，死亡率嚴重偏高引發外界關注。伊朗一名地方議員法拉哈尼聲稱
，在最先爆發的聖城庫姆已有多達５０人病死，惟該國衛生部否認，質疑法拉哈尼混淆了流感與
新型冠狀病毒肺炎，但承認當局正檢測９００多宗疑似個案。
中東地區是疫情的最新爆發點，除了伊朗以外，阿聯酋、黎巴嫩、伊拉克、以色列、科威特
及阿富汗都出現了新型冠狀病毒確診病例。（ｅｙ）
25/02/2020 10:13
【新冠肺炎】伊朗議員聲稱庫姆已有５０人受感染病死，當局否認
《經濟通通訊社２５日專訊》根據伊朗最新通報疫情數字，目前累計６１宗確診感染新型冠
狀病毒病例，其中１２人死亡，死亡率嚴重偏高引發外界關注。伊朗一名地方議員法拉哈尼聲稱
，在最先爆發的聖城庫姆已有多達５０人病死，惟該國衛生部否認，質疑法拉哈尼混淆了流感與
新型冠狀病毒肺炎，但承認當局正檢測９００多宗疑似個案。
中東地區是疫情的最新爆發點，除了伊朗以外，阿聯酋、黎巴嫩、伊拉克、以色列、科威特
及阿富汗都出現了新型冠狀病毒確診病例。（ｅｙ）
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
|生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】李兆波：倡全民派2萬現金 當作對市民「贖罪券」
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】庫房15年來料首見紅 預算案派錢已無望？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰