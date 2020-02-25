【新冠肺炎】知識產權局：瑞德西韋正進行臨床試驗，４月底有結果

《經濟通通訊社２５日專訊》針對市場關注的新冠肺炎救治藥物，中國國家知識產權局副局

長何志敏於國務院聯防聯控機制發布會上稱，瑞德西韋目前正在武漢多家醫院進行臨床試驗，４

月２７日公布試驗結果。

針對瑞德西韋在中國是否有專利的問題，知識產權局回應稱，吉利德公司在中國申請了有８

項專利，目前已經有３項專利已經授權，還有５項正在審查的過程中。仿製藥不僅要通過藥品監

管部門的審批，也要尊重專利權人的合法利益。如果有專利權人認為有侵權行為，可以按照法律

的規定向法院提起訴訟。（ｗｌ）

