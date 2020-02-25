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即市新聞

25/02/2020 13:29

【新冠肺炎】深圳復工率遠低於全國平均水平，寫字樓推免租期優惠

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新冠疫情持續逾一個月，全力抗疫期過後，「復工復產」成為
近期政策熱門關鍵詞。據《華夏時報》報道，百度遷徙地圖通過統計各個城市內部的人流活力恢
復情況，得出一個近似於線下復工程度的復工率指數，其統計數據顯示，截至２月１４日，全國
平均復工率約為４２％，而深圳復工率約為２３％，遠低於平均復工水平。
　　深圳是一個超大型移民城市，湖北尚未解封、各地交通尚未完全暢通，均成為當地打工者返
回工作崗位的「攔路虎」。報道稱，因復工延遲，深圳到期的寫字樓租金因此降低，寫字樓空置
率情況不容樂觀。從中介發布的招租廣告看到，深圳多處寫字樓出租方打出免租期３－４個月。
　　萊坊中國區戰略咨詢部高級董事陳鐵東表示，雖然深圳的甲級寫字樓市場空置率較高，預計
２０２０年１季度的市場會有一定的影響。但長期來看，由於深圳市的服務業在深圳產業結構中
佔據的比例還在不斷提升，以及考慮社會主義示範區的政策紅利將在未來幾年逐步釋放到科技、
通信和金融等行業當中，預計甲級寫字樓市場的需求會在２０２０年下半年逐漸恢復。
　　一線城市寫字樓空置率問題一直備受關注，２０１９年全國一線城市寫字樓空置率持續攀升
，達到近１０年來最高點，平均在１０％左右。其中深圳寫字樓空置率最高，據第一太平戴維斯
公布數據，深圳２０１９年四季度寫字樓空置率達到２４﹒６％。（ｗｌ）

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