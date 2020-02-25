【海航動向】海航投資回應被列經營異常名錄：官方誤會報送數據

《經濟通通訊社２５日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，海航集團旗下海航投資（深

：０００６１６）近日因公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假被大連市市場監督管理局列入經

營異常名錄。

對此，海航投資相關人士對《每日經濟新聞》表示，初步了解的情況是可能和工商部門有誤

會，因為填報數據分單體公司和合併報表兩個數據，目前兩個數據都沒有問題。公司給工商部門

報的一直是單體公司的數據，這次報的數據應該也是單體公司的數據，這次可能是有人對數據有

疑問，所以工商部門又看了公司年報的數據，但年報數據是合併報表的數據，所以之間可能有誤

會。後續他們會和工商部門溝通解釋，也許會發公告澄清，看公告表述。

海航投資２０１９年業績預告顯示，預計２０１９年歸屬於上市公司股東的淨利潤為

３５７１﹒４１萬至４５６８﹒５９萬元（人民幣．下同），按年下滑８６﹒９％至

８９﹒９２％。對於業績大幅下滑的原因，公司稱主要因股權轉讓形成的投資收益同比減少，致

使利潤下降。

此外，海航投資表示，本次業績預告系公司財務部門初步估算的結果，存在經審計後歸屬於

上市公司淨利潤數據超出本次利潤預測範圍的情況。

海航集團此前傳出因債務問題被中國政府接管，一度刺激海航系股份股價急升，海航集團隨

即否認消息。但從海航投資的業績看，相信消息並非空穴來風。海航投資現跌３﹒２％，報

２﹒４元。海航系普遍下行，凱撒旅業（深：０００７９６）挫４％，海航創新

（滬：６００５５５）、海航控股（滬：６００２２１）均大跌逾３％，海航基礎

（滬：６００５１５）跌１﹒８％。（ｗｌ）

