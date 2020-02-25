《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日表示，面對疫情，保障本國人民
生命安全和身體健康，維護地區和全球公共衛生安全是各國應盡的責任。我們願意同日本、韓國
等有關國家密切溝通協作，探討加強聯防聯控，一道採取適當的必要的措施，有效地阻斷疫情跨
國的擴散，共同維護地區和全球公共衛生安全。
根據網上實時數據，韓國目前累計確診個案已升至逾８９０宗，日本則為１６０宗，確診數
量在亞洲國家中（除中國外）排名第一和第二，顯現社區爆發特徵。（ｗｌ）
25/02/2020 16:04
【新冠肺炎】外交部：願同日韓一道採取適當措施阻斷疫情跨國擴散
《經濟通通訊社２５日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日表示，面對疫情，保障本國人民
生命安全和身體健康，維護地區和全球公共衛生安全是各國應盡的責任。我們願意同日本、韓國
等有關國家密切溝通協作，探討加強聯防聯控，一道採取適當的必要的措施，有效地阻斷疫情跨
國的擴散，共同維護地區和全球公共衛生安全。
根據網上實時數據，韓國目前累計確診個案已升至逾８９０宗，日本則為１６０宗，確診數
量在亞洲國家中（除中國外）排名第一和第二，顯現社區爆發特徵。（ｗｌ）
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