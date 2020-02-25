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25/02/2020 17:46

【新冠肺炎】川航恢復首條國際線，成都至東京航線正式復航

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，今天下午１時５５分，３Ｕ８０８５航班
從成都雙流國際機場準點起飛，飛往日本東京，標志著四川航空公司恢復運行「成都－東京」國
際航線。這是川航在疫情期間恢復的第一條國際航線。
　　該航線班期為每周二、五各１班，由空客Ａ３２０系列機型執飛。近期，川航還將結合目的
地入境條件變化及市場需求，陸續恢復成都飛往開羅、曼谷、中國香港、中國台北等城市的國際
（地區）航班。（ｗｌ）

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