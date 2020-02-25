【ＦＯＣＵＳ】股市冀「補藥」續命，惟中美脫鈎恐加速

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎疫情在中國境外加速蔓延，全球大流行擔憂觸發美股「黑色星期一

」，三大指數齊瀉逾３％，十年期美債殖利率跌穿１﹒４％關鍵關口，或意味聯儲有逾半機會在

未來１２－１８個月將利率降至零。

不過，有侵侵「股市正開始變得很好」和人行「穩健貨幣政策要更加靈活適度」的雙重背書

，中美股市料獲各式減息放水「補藥」續命；音樂椅有排難停，需留意的反倒是疫情導致全球供

應鏈超預期停擺，並加速中美之間已經悄然進行的脫鈎。



＊十年期美債殖利率跌穿１﹒４％＊



內地周一（２４日）除湖北以外的新增確診病例降至個位數，加上人行副行長陳雨露當天稱

，「穩健的貨幣政策要更加靈活適度」，進一步強化內地續降準、減息預期，或可部分解釋港股

周二（２５日）早市何以無視隔夜美股暴跌而氣定神閒。

儘管美股上演「黑色星期一」，侵侵卻發推指，「在我看來股市正開始變得很好

（ｓｔａｒｔｉｎｇ ｔｏ ｌｏｏｋ ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ ｔｏ ｍｅ！）」，惹人遐想。

須知他上一次「股神」上身是２０１８年聖誕節，在他發推「我認為這是一個巨大的買入機會」

後的一年，美股創下６年最佳年度表現。

而據市場分析公司Ｂｅｓｐｏｋｅ的統計，過去１０年，每當標普５００指數於周五

（２１日）跌逾１％、緊接周一再跌逾２％時，其接下來一周及一個月的平均收益可達近４％及

逾６﹒４％。上周五、本周一分別跌１﹒０５％、３﹒２５％的標指，接下來一周會否錄正收益

自有時間檢驗，但幾可肯定的是，中美股市勢續獲各式減息放水「補藥」續命。

利率期貨顯示，市場關於聯儲４月減息２５個基點的押注，已由一個月前的僅１２％升至逾

４５％；而十年期美債殖利率周一跌穿１﹒４％關鍵關口，距離２０１６年７月的

１﹒３５７９％歷史低點不足３個基點，或觸發聯儲未來１２－１８個月降息至零的倒計時。



＊或促製造業巨頭思考替代性選項＊



股市音樂椅或仍有排難停，需留意的反倒是疫情導致全球供應鏈超預期停擺。由於全球供應

鏈長度深度皆可觀，意味骨牌效應與疫情爆發的持續時間未必呈線性關係。換言之，當製造商庫

存耗盡的節點到來前，生產或很大程度不受影響，但此後或斷崖式急降。

照此看，近日剛發出本季營收將不及預期盈警的蘋果只是冰山一角；據商業研調公司

Ｄｕｎ＆ Ｂｒａｄｓｔｒｅｅｔ估算，全球受肺炎疫情衝擊的企業多達５００萬間，其中包括

逾九成《財富》千強企業的一級或二級供應商。

截至上周，中國國際貿易促進委員會已向各省外貿商核發至少７００份不可抗力證明（因肺

炎爆發而無法履行國際合同），其中僅出口大省江蘇就獲發近３００份。儘管證明或有助外貿商

免責，但繼中美貿易戰早已引發製造業巨頭對中國供應商可靠性的質疑後，肺炎疫情或促使其思

考替代性選項策略。

白宮貿易顧問納瓦羅近日就呼籲美國製藥和醫療用品行業減少對中國進口的依賴，華府亦早

已著手減少對中國稀土礦產、金屬加工品等的依賴。而過去一年，華為的手機終端已基本做到去

美國化，大量轉用自研芯片。

種種陰差陽錯，中美之間已經悄然進行中的脫鈎恐加速到來。

