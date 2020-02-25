《ＥＴＦ導航－陸頴詩》油價對經濟影響力大不如前

《ＥＴＦ導航》新型冠狀病毒疫情擴散，市場憂慮全球經濟受挫，降低原油需求，令油價受

壓。但另一邊廂，委內瑞拉及利比亞原油供應受損，加上油組成員或會減產，可為油價帶來支持

。究竟油價未來走向如何？對投資者又有何啟示？

領航投資策略及研究部認為，相比２０１１年至２０１４年期間油價處於每桶１００美元水

平，當前油價較為適中，若與２００８年每桶超過１４０美元相比，更不可同日而語。

從過往經驗可見，目前原油價格波動對經濟的影響力已經不如以往顯著。在過去５０年，中

東地區發生衝突，不時導致原油價格倍增，並引發經濟衰退。１９７９年至１９８０年間，兩伊

戰爭引發的「第二次石油危機」是其中的重要例子；而在１９９０年伊拉克入侵科威特，更令國

際油價連升數個月，受影響國家花了幾年時間才可恢復全面生產。不過，今天油價在經濟上的角

色已見淡化，我們認為除非發生戰爭、或佔全球２０％原油供應使用的航道－霍爾木茲海峽長期

關閉，否則油價不會失控急升。



＊三大供應相關原因遏止油價上揚＊



雖然地緣政治局勢仍存在不明朗因素，但這不會對石油價格構成重大的影響。我們分析了３

項與供應有關的原因，解釋為何油價應可保持於適中水平：

１﹒全球原油庫存及潛在產能偏高。經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）成員國持有的石油供

應量多於５年歷史平均水平。同時，我們估計沙特阿拉伯現時的閒置原油產量高達每日約３００

萬桶。

２﹒石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）以外供應增加，沙特不再是全球唯一的大型「產量調節國

」。俄羅斯及美國均積極增加全球石油產量份額，當中頁岩油存量充足的美國，頁岩油產量在過

去５年間急增６２％至去年的８６０萬桶。美國有能力在油價急升時增加產量，成為繼沙特阿拉

伯後另一個產量調節國。

３﹒美國成為石油淨出口國。頁岩油生產成本較原油低約每桶１０美元，只要市場價格在每

桶４５美元或以上，一般頁岩油生產商均可獲利。相比海上油田需３至６年開發，頁岩油開發時

間僅３至４個月，是美國頁岩油的另一優勢。



＊石油需求放緩亦令油價受壓＊



至於與需求相關的理據亦說明，油價任何的升勢料會較為溫和而且短暫。全球經濟放緩，加

上電動車等替代品降低了傳統運輸燃料需求，令全球石油需求持續減少，降至低於每日１３０萬

至１４０萬桶的５年歷史平均增長率。

此外，世界各地均有提高能源效率的跡象。能源強度下降，意味著能源效率提高，而效率提

高則可減慢能源（包括原油）的需求增長。



＊投資者該如何應對油價波動＊



當油價有效受到限制，將有助維持廣泛通脹率及名義利率於可控水平，令廣泛多元化股票、

債券投資者以至全球經濟受惠。

然而，當油價波動時，收入依賴特定商品（一般為石油）的新興市場，特別容易受到經濟衝

擊的影響。因此，投資者如投資新興市場以達致全球投資多元化時，亦須在各新興市場中維持多

元化投資，避免僅集中於單一行業如石油生產商。同時，須堅持低成本投資原則，以減低相關波

幅上升的風險。《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

