《股壇解碼－戴名》道指示人以弱；小米集團（１８１０）不再中國

《股壇解碼》道指上周尾段出現回調，市場傳聞是受新型冠狀病毒和服務業數據欠佳所影響

，服務業數據欠佳或多或少對大市氣氛有所影響，但新型冠狀病毒相信對美國本土經濟的影響有

限，從撤僑行動開始，美國的做法都是依據高度防護規格來執行，相信在對入境控制的收緊和其

他相應措施的互補下，新型冠狀病毒在美國境內大規模爆發的可能性估計較低，由於美股累計升

幅不少，近期道指藉新型冠狀病毒借機回調，預計底部在２８１００點附近，反彈目標位維持在

２９８００點，加上美匯近期走強將吸引大量資金流入，道指更加欠缺下跌原因，投資者可以適

當留意美股。桑德斯在民主黨選情領先，假若真的勝出黨內提名，桑德斯的政策方針並不適合目

前美國的經濟發展，相信在貿易戰中受益和中產階級的選民仍然會投特朗普一票，預期今年特朗

普在大選中會以更大的優勢連任。



＊日韓淪陷＊



新型冠狀病毒在韓國短短幾天以倍數急增，加上日本的確診個案愈來愈多，當中更有部分鑽

石公主號的病例，在傳染鏈沒有被有效切斷的情況下，相信社區感染的個案會陸續出現，在看不

到疫情短期內會有轉機的情況下，日、韓兩國的經濟將會一落千丈，加上官方宣稱今年的東京奧

運會將不會取消反而是更讓人擔心的事情。從經濟上考慮，全球經濟在２０１９年出現下滑，日

本亦為奧運會投入大量的人力物力籌備，如果奧運會一旦取消，日本這些年來投入的投資將付諸

流水，在經濟上無疑是對日本落井下石，但不取消的話又怕疫情再度爆發，在種種不確定的情況

下，預期日、韓市場短期內將出現走資潮，投資者遠離為妙。



＊兵行險著＊



隨著全國各地復工，又一次的人口大遷徙會否導致疫情出現第二波擴散成為焦點，政府在疫

情未受控制的時候宣布復工的決定是逼不得已，很不幸的是深圳這個外來人口密集的城市在復工

不到一個星期的時間，媒體報道已出現有十多個因復工引起的感染案例，疫情擴散能不能有效控

制將會是中國上半年經濟走向的一大關鍵，加上不少民企都表示因得不到銀行貸款而出現資金鏈

斷裂，這些民企的倒閉將正式牽起國內經濟大衰退，如果疫情控制不好，中國經濟可能要付出５

年時間來恢復的代價。



＊無形之手＊



上周恆指一如預期的回調，由於２７６００點的認沽期權開始出現平倉行動，同時在

２７０００點位置的認沽期權開始出現建倉，相信回調會繼續但不會太深，何時反彈就可能要看

外圍走勢，但投資者要留意恆指每次在２７０００點附近的位置就會出現支持，是真的完全反映

了實際經濟情況還是有人故意為之，讓散戶有市況到底的感覺而出手接盤，雖然是有點陰謀論，

但相信很快就會揭曉。大量零售業和服務業（包括飲食業）公司要求員工放無薪假期或休假，裁

員潮和倒閉潮正式開始，香港經濟寒東已至，相信短期內空倉累積到一定數目後便會出現大幅下

調，維持下跌支持位在２５２００點附近。



＊股票簡評＊



小米集團（０１８１０）主要從事智能手機的研發和銷售、物聯網和生活消費產品，以致提

供互聯網服務。集團提供一系列自主或與生態鏈企業共同開發的硬件產品，包括智能手機、筆記

本電腦、智能電視、人工智能音箱和智能路由器。

小米集團一直以高科技高性價比作招徠，剛於本月發布的旗艦型手機Ｍｉ１０Ｐｒｏ定位性

能高端價錢中等的策略，如果把Ｍｉ１０和Ｍｉ１０Ｐｒｏ拆解，所有Ｍｉ１０和

Ｍｉ１０Ｐｒｏ型號裡面均採用高通驍龍８６５芯片平台，同時亦支援ＬＰＤＤＲ５。就以

Ｍｉ１０，１２ ＧＢ ＬＰＤＤＲ５＋２５６ ＧＢ ＵＦＳ為例，這款手機採用更多的新型

晶片，除了看到採用Ｓａｍｓｕｎｇ的ＬＤＤＲ５和ＳＴ的ＭＥＭＳ的配件外，其他的都是源自

美國的晶片，如果考慮到小米將來也會採用美光的ＬＤＤＲ５的話，在整個手機採用的２２個晶

片裡就包括了２１顆美國製晶片，佔比高達９５％，假若美國停止晶片技術出口，小米的部分高

端手機生產力將會癱瘓，而中低端的手機在市場上競爭力亦不如其他如ＯＰＰＯ這些品牌。加上

小米集團的品牌經營能力很一般，走高端手機市場並未見受消費者認可。

集團的供應鏈把控能力相比其他品牌要差，主要原因是小米集團堅持走性價比路線，把供應

商和分銷商的利潤大大壓縮，最後導致供應商不願意供貨和分銷商不願意囤貨，最終結果是市場

經常缺貨，消費者自然容易流失。小米集團的致命傷是缺乏開發核心產品的能力，可以說是要系

統沒系統，要產業鏈沒產業鏈，要芯片沒芯片，欠缺自主核心技術的情況下，小米集團的合理價

值在５元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

