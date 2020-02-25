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即市新聞

25/02/2020 09:54

《豪匯有期－陳健豪》金價升過龍，阻力在１６９８

　　《豪匯有期》疫情消息進展繼續成為市場焦點所在，在中國似乎有初步好轉跡象，但世界衛
生組織就指出，新冠疫情在中國以外地區快速擴散，情況令人非常憂慮，例如伊朗、南韓甚至遠
至意大利，都在上周確診甚至死亡個案都持續上升，令市場感到相當擔心。環球金融市場則個別
發展，美股上周尾段開始回落，但仍然在全年、歷史高位不遠，其中納指自去年１１月初升穿重
要阻力８０５０點後就一直未有回頭，目前已升超過２０％而未有明顯調整，似乎上星期尾連跌
三日，短期高位已經出現，即市反彈過後若未有再創新高，隨時引來好友先行獲利離場，亦似乎
反映投資者對後市沒有太大信心、有點高處不勝寒，加上美國２月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初
值降至２０１３年１０月以來最低，顯示佔美國經濟約三分之二的服務業自２０１６年以來首次
出現萎縮，亦進一步令投資者擔心疫情擴散會拖累環球經濟的看法。

　　美匯指數方面，隨著歐元兌美元的弱勢，美匯指數一度升穿去年高位，美元強勢亦造成一眾
新興市場貨幣出現下跌壓力，間接令環球股市出現沽壓，而截至上周的外匯期貨美元好倉進一步
上升，亦見到歐元期貨的淡倉已增至極為誇張的數字，反映市場全面睇淡歐元，因此本周歐元能
及作技術反彈，對環球金、股、匯市都極為關鍵，歐元反彈即市阻力在１﹒０９２０，本周關鍵
阻力在１﹒０９９０。
　
　　連最強勢的美股都有壓力，不難想像金價就最受惠，執筆時已借勢飆升至１６７８水平，短
短兩個月由年初至今已升值９﹒５１％，並創下近７年、自２０１２年１０月以來的最高水平，
雖然金價已明顯處於一浪高於一浪走勢，不過升勢過急同樣令投資者出現畏高症，目前支持區已
上移至１５４０－１５６０之間，未有跌穿此區仍將維持一浪高於一浪走勢，但短線升勢過急下
，似乎將出現調整機會亦高，因此不建議在此水平才高追黃金，反而投機者可考慮以升穿
１７００止蝕，在１６９０上方分注沽空。當然３０美元金價對於短炒投機客似乎甚為誇張，不
過在過去５個交易日就從１５８０急升近１００美元的背景下，似乎要重新適應有關節奏，不過
目前只適合以博好友平倉、博調整及偷雞的心態逆市沽空，調整兩大支持區分別在１６４８及
１６１２。一旦跌至１６１２水平，相信在本周又會吸引投資者重新入市買入黃金合約，可以預
期本星期交易區間將在１６１２至１６９０之間。《艾德證券期貨總經理　陳健豪》

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