【新冠肺炎】旅議會：十多個旅行團將在南韓繼續行程

《經濟通通訊社２５日專訊》旅遊業議會總幹事陳張樂怡在《商業電台》節目上表示，目前

約有１７、１８個旅行團在南韓，涉及約３００－４００個團友，主要在首爾，並無旅行團在大

邱，將繼續行程，其中一團在釜山的旅行團今日回港。

陳張樂怡指，業界已經取消南韓旅行團，最後一團是在政府昨晚宣布對南韓發出紅色旅遊警

示前出發，星期五（２８日）回港。

陳張樂怡又稱，會密切留意意大利的情況，但目前旅行團未受影響。（ｃｌ）

