【新冠肺炎】旅議會：十多個旅行團將在南韓繼續行程

《經濟通通訊社２５日專訊》旅遊業議會總幹事陳張樂怡在《商業電台》節目上表示，目前
約有１７、１８個旅行團在南韓，涉及約３００－４００個團友，主要在首爾，並無旅行團在大
邱，將繼續行程，其中一團在釜山的旅行團今日回港。
陳張樂怡指，業界已經取消南韓旅行團，最後一團是在政府昨晚宣布對南韓發出紅色旅遊警
示前出發，星期五（２８日）回港。
陳張樂怡又稱，會密切留意意大利的情況，但目前旅行團未受影響。（ｃｌ）
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
|生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】李兆波：倡全民派2萬現金 當作對市民「贖罪券」
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】庫房15年來料首見紅 預算案派錢已無望？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰