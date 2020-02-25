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25/02/2020 10:23

【新冠肺炎】旅議會：十多個旅行團將在南韓繼續行程

　　《經濟通通訊社２５日專訊》旅遊業議會總幹事陳張樂怡在《商業電台》節目上表示，目前
約有１７、１８個旅行團在南韓，涉及約３００－４００個團友，主要在首爾，並無旅行團在大
邱，將繼續行程，其中一團在釜山的旅行團今日回港。
　　陳張樂怡指，業界已經取消南韓旅行團，最後一團是在政府昨晚宣布對南韓發出紅色旅遊警
示前出發，星期五（２８日）回港。
　　陳張樂怡又稱，會密切留意意大利的情況，但目前旅行團未受影響。（ｃｌ）

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