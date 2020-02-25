【新冠肺炎】深圳市衛健委否認湖北港人將送往港大深圳醫院隔離

《經濟通通訊社２５日專訊》網上流傳香港政府會將滯留在湖北約２５００名港人，送到港

大深圳醫院隔離，深圳市衛健委表示，傳聞是不實訊息，呼籲市民以政府部門公布為準，不要輕

信謠言。

港大深圳醫院回覆內地傳媒查詢時亦稱，並未收到任何與傳聞相關的通知和安排。

香港政府昨日宣布，將包機分批接載在湖北省的港人返港。第一班包機會接載４５０名在武

漢市的香港人回港。其後網絡有消息指，為免本地港人憂慮，滯留港人將安排在香港大學深圳醫

院隔離觀察，並稱香港方面正在與醫院進行溝通，醫院初步表達了接收的意願。（ｃｌ）

