《經濟通通訊社２５日專訊》鉅記餅家在社交媒體上宣布，鑑於香港疫情暫未有緩和跡象且
市面上營運配套暫時未能回復正常，公司現宣布三間位於香港尖沙咀、銅鑼灣及旺角的分店結束
營業。
至於香港國際機場分店則照常營業，因疫情影響，營業時間暫時更改為早上七時至下午八時
十五分。
鉅記指，這次決定基於配合澳門市區對疫情管理三方面之方案：人流、物流及原材料之配合
，故生產力需要一段時間才能回復正常，而澳門短期內暫未能全面提供足夠貨量予香港各分店，
因此決定於本周六（２９日）關閉上述３間分店。（ｃｌ）
25/02/2020 16:15
【新冠肺炎】鉅記餅家本周六起關閉３間在港分店
《經濟通通訊社２５日專訊》鉅記餅家在社交媒體上宣布，鑑於香港疫情暫未有緩和跡象且
市面上營運配套暫時未能回復正常，公司現宣布三間位於香港尖沙咀、銅鑼灣及旺角的分店結束
營業。
至於香港國際機場分店則照常營業，因疫情影響，營業時間暫時更改為早上七時至下午八時
十五分。
鉅記指，這次決定基於配合澳門市區對疫情管理三方面之方案：人流、物流及原材料之配合
，故生產力需要一段時間才能回復正常，而澳門短期內暫未能全面提供足夠貨量予香港各分店，
因此決定於本周六（２９日）關閉上述３間分店。（ｃｌ）
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