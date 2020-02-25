【新冠肺炎】鉅記餅家本周六起關閉３間在港分店

《經濟通通訊社２５日專訊》鉅記餅家在社交媒體上宣布，鑑於香港疫情暫未有緩和跡象且

市面上營運配套暫時未能回復正常，公司現宣布三間位於香港尖沙咀、銅鑼灣及旺角的分店結束

營業。

至於香港國際機場分店則照常營業，因疫情影響，營業時間暫時更改為早上七時至下午八時

十五分。

鉅記指，這次決定基於配合澳門市區對疫情管理三方面之方案：人流、物流及原材料之配合

，故生產力需要一段時間才能回復正常，而澳門短期內暫未能全面提供足夠貨量予香港各分店，

因此決定於本周六（２９日）關閉上述３間分店。（ｃｌ）

