《經濟通通訊社２５日專訊》冠軍科技（０００９２）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期純利約５５０萬元，而２０１８年同期虧損約８１００萬元。
該集團指，轉虧為盈主因整體毛利增加約５４０萬元、按公允價值計入損益金融資產價值收
益約１７４０萬元，而２０１８年同期公允值則虧損約４４９０萬元、出售持有物業的附屬公司
錄得約５３０萬元利潤，及確認其他收入增加約８７０萬元所致。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
25/02/2020 07:57
【企業盈喜】冠軍科技（０００９２）料中期虧轉盈５５０萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》冠軍科技（０００９２）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期純利約５５０萬元，而２０１８年同期虧損約８１００萬元。
該集團指，轉虧為盈主因整體毛利增加約５４０萬元、按公允價值計入損益金融資產價值收
益約１７４０萬元，而２０１８年同期公允值則虧損約４４９０萬元、出售持有物業的附屬公司
錄得約５３０萬元利潤，及確認其他收入增加約８７０萬元所致。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
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