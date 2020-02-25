【企業盈喜】冠軍科技（０００９２）料中期虧轉盈５５０萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》冠軍科技（０００９２）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期純利約５５０萬元，而２０１８年同期虧損約８１００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因整體毛利增加約５４０萬元、按公允價值計入損益金融資產價值收

益約１７４０萬元，而２０１８年同期公允值則虧損約４４９０萬元、出售持有物業的附屬公司

錄得約５３０萬元利潤，及確認其他收入增加約８７０萬元所致。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

