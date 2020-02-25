《日入而息》本港１月出口大跌近２３％，騰訊撐市港股倒升

《今天重點》﹡本港１月出口貨值大跌２２﹒７％遜預期，政府料前景嚴峻

﹡教育局表示全港學校延長停課，最早於４月２０日復課；楊潤雄稱文憑試筆

試如期３月２７日舉行；準備５０萬個口罩予應屆文憑試考生

﹡本港今日新增３宗確診個案，累計８４宗；一名北角明苑中心肯德基職員確

診感染新型冠狀病毒；福慧精舍經書面及水龍頭扶手樣本對病毒呈陽性反應

﹡政府估算社會事件或導致經濟損失近１５０億元



《即日市況》﹡騰訊支撐大市，港股反覆升７２點收２６８９３，成交額縮減



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒６％死守三千深市Ｖ彈，成交萬四億再破頂



《美元匯價》﹡美匯指數初步支持位於９９﹒１；歐元最新報１﹒０８３３╱３６，日圓最

新報１１０﹒４６╱４８



《公司業績》﹡江南布衣（０３３０６）中期純利按年升１２﹒９％，不派中期息

﹡中國融保金融（８０９０）全年虧損擴大至１﹒３５億元人民幣，續停牌



《公司資訊》﹡林達控股（０１０４１）執董及主席謝炳突辭任，正尋求法律意見

﹡保誠表示收到Ｔｈｉｒｄ Ｐｏｉｎｔ信件，期待雙方展開對話；

Ｔｈｉｒｄ Ｐｏｉｎｔ增持英國保誠，力促分拆亞洲與美國業務

﹡星美文化旅遊（０２３６６）今早開市前停牌

﹡英皇文化產業（００４９１）今早開市前停牌

﹡索信達控股（０３６８０）斥３０００萬投資基金產品

﹡高山企業（００６１６）公開市場購入６０萬股新創建，涉近６７２萬元

﹡盛良物流（０８２９２）購中毅資本３３％股權，涉資１１６０萬元

﹡富衛香港表示客戶可透過電話投保自願醫保及年金計劃

﹡港鐵（０００６６）１月乘客量重現跌勢按年急跌逾２１％

﹡華人飲食集團（０８２７２）向ＧＥＭ上市覆核委員會遞交請求，就除牌決

定覆核

﹡會德豐系３股同停牌，市場估計或涉私有化九倉（００００４）

﹡萬嘉集團（００４０１）供股獲認購逾５７％



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）逾６億股Ａ股下月２日上市流通

﹡劉杰及胡旭東獲委任為慶鈴汽車（０１１２２）副總經理

﹡中石化（００３８６）投資約２億元人民幣建設１０條熔噴布生產線



《中國要聞》﹡杭州人才新政加碼，人才買樓、大學生租房獲補貼

﹡南寧調整樓市政策：允許住房公積金貸款購買二套房

﹡奈雪的茶考慮在美國上市籌最多４億美元

﹡人行逆回購６連停，今零投放零回籠；人行上海總部：低成本資金「偏好」

科技企業

﹡北京新能源車指標將首期用盡，新申請者或需輪候９年

﹡上海地方糧油儲備庫存居歷史高位

﹡浦東１６項新政衝刺上海國際金融中心建設；浦東２１個外資項目「雲簽約

」，總投資逾１７億美元

﹡外匯局表示推更多外匯便利化業務，穩定外貿外資基本盤

﹡市場監管總局表示轉產防疫物企業可先辦生產許可證

﹡民航局表示對執行重大運輸任務的航班給予資金支持

﹡發改委召開視頻會議，部署加快推動交通項目開工復工

﹡險企打出組合拳護航企業復工

﹡海航投資回應被列經營異常名錄：官方誤會報送數據

﹡上海華為研發中心將聚焦端到端視頻芯片

﹡美國提高中國製木制家具最終關稅

﹡上海已輸運返滬員工逾１８００人

﹡滬貿促會為企業出具不可抗力證明，涉資４３﹒８億元

﹡雲南白藥３個月內遭中國平安人壽減持１０８２萬股

﹡習近平稱把農業基礎打得更牢，打贏疫情防控阻擊戰

﹡川航恢復首條國際線，成都至東京航線正式復航



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０５％，報１１５４０﹒２３點



《其他消息》﹡政府估算社會事件或導致經濟損失近１５０億元

﹡積金局表示去年強積金回報率１２﹒２％，股票基金回報１６﹒７％

﹡本港１月出口貨值大跌２２﹒７％遜預期，政府料前景嚴峻

﹡中原表示２０２０年落成新盤已售出近六成

﹡深股通額度全日用１﹒８億元；滬股通額度全日流走１９﹒４億，陸股通淨

流出逾４８億



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診５０８宗，湖北４９９宗湖北以外９宗

﹡衛健委表示近３天武漢重症佔確診病例比例下降明顯；湖北繼續最嚴格防控

措施，嚴控人員輸出

﹡「鑽石公主號」郵輪再多一死，船上死亡個案增至４宗

﹡大韓航空一名機組人員確診新冠肺炎；大韓航空停飛仁川至本港航線

﹡本港昨天增７宗確診個案，累計確診８１宗；本港今日新增３宗確診個案，

累計８４宗；一名北角明苑中心肯德基職員確診感染新型冠狀病毒；福慧精

舍經書面及水龍頭扶手樣本對病毒呈陽性反應

﹡伊朗議員聲稱庫姆已有５０人受感染病死，當局否認

﹡南韓再增８４例至９７７人確診，累計１０人死亡

﹡衛生署表示中東呼吸綜合症新增１９宗個案，促注意旅遊安全

﹡澳門尋求透過包車或高鐵等可行途徑助湖北澳門人回澳；澳門過去２４小時

無新增確診病例，再多１人康復出院

﹡廣東昨新增新冠肺炎２例，累計確診１３４７例；廣東省教育廳表示大中小

學３月起開展線上教育；廣州住建局表示嚴禁快遞、外賣員入戶，引導使用

快遞箱

﹡世衛表示中國至少推遲或避免了數十萬新冠肺炎病例

﹡北京鼓勵居家辦公，到崗率不超５０％

﹡市場監管總局表示加強與國際標準銜接，挖掘出口轉內銷

﹡江蘇省疫情防控應急響應級別由一級調整為二級

﹡湖北省表示援助滯留湖北的外地人，盼其遵守防控要求

﹡外交部表示願同日韓一道採取適當措施阻斷疫情跨國擴散

﹡工信部表示目前全國中小企業復工率只有３０％左右

﹡通運輸部表示全國公路車流量回升，２７省恢復客運線

﹡教育局表示全港學校延長停課，最早於４月２０日復課

﹡楊潤雄稱文憑試筆試如期３月２７日舉行；準備５０萬個口罩予應屆文憑試

考生

﹡知識產權局表示瑞德西韋正進行臨床試驗，４月底有結果

﹡政府包機分批接載湖北港人，但未有時間表

﹡旅議會表示十多個旅行團將在南韓繼續行程

﹡袁國勇稱南韓形勢有些失控，無法不封關

﹡深圳市衛健委否認湖北港人將送往港大深圳醫院隔離；深圳復工率遠低於全

國平均水平，寫字樓推免租期優惠

﹡港鐵本周六起調整多條鐵路線非繁忙時段列車服務

﹡發改委表示以縣級為單位劃分低中高風險三類地區；將湖北重要生活物資儲

備天數提高到３０日

﹡稅務局表示部分薪俸稅單或第二季才發出

﹡越秀集團發行１５億元人民幣公司債支持抗擊疫情

﹡聶德權稱正與內地商討包機撤離安排，否認涉政治考慮

﹡中銀香港推「支援分期貸款」，不設最低月入要求

﹡亞洲開發銀行向九州通批出逾１億人幣貸款，支持抗疫

﹡東亞為受影響個人客戶提供支援貸款，免息免供兩個月

﹡保泰人壽為醫管局員工及家屬提供免費自願醫保保障

﹡鉅記餅家本周六起關閉３間在港分店

﹡劉怡翔稱過去一個月已訂購並送達口罩數量約９００萬個

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