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即市新聞

26/02/2020 07:46

《日出而作》道指再瀉逾８００點，歐股挫２％，美十年期債息新低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　２７０８１．３６　跌　８７９．４４點╱３．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　３１２８．２１　跌　　９７．６８點╱３．０３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　８９６５．６１　跌　２５５．６７點╱２．７７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　７０１７．８８　跌　１３８．９５點╱１．９４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　１２７９０．４９　跌　２４４．７５點╱１．８８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　５６７９．６８　跌　１１２．１９點╱１．９４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１１０．２８，歐元兌美元１．０８７８

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