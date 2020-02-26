《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０８１．３６ 跌 ８７９．４４點╱３．１５％
標普５００ ３１２８．２１ 跌 ９７．６８點╱３．０３％
納斯達克 ８９６５．６１ 跌 ２５５．６７點╱２．７７％
倫敦富時１００ ７０１７．８８ 跌 １３８．９５點╱１．９４％
法蘭克福ＤＡＸ １２７９０．４９ 跌 ２４４．７５點╱１．８８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６７９．６８ 跌 １１２．１９點╱１．９４％
﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１１０．２８，歐元兌美元１．０８７８
26/02/2020 07:46
《日出而作》道指再瀉逾８００點，歐股挫２％，美十年期債息新低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０８１．３６ 跌 ８７９．４４點╱３．１５％
標普５００ ３１２８．２１ 跌 ９７．６８點╱３．０３％
納斯達克 ８９６５．６１ 跌 ２５５．６７點╱２．７７％
倫敦富時１００ ７０１７．８８ 跌 １３８．９５點╱１．９４％
法蘭克福ＤＡＸ １２７９０．４９ 跌 ２４４．７５點╱１．８８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６７９．６８ 跌 １１２．１９點╱１．９４％
﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１１０．２８，歐元兌美元１．０８７８
|國際動態26/02/2020
拜登稱俄出錢抹黑 圖阻初選贏提名
|生財有道25/02/2020
電商利銷售 維達買得過
|剖析天下25/02/2020
黃金重破1,600美元 短期內可看高一線？
|香港政情25/02/2020
【新冠肺炎】全港停課至4月20日 文憑試筆試如期3月底舉行
|剖析天下25/02/2020
日本經濟 難望迅速改善
|生財有道25/02/2020
【磚頭有價】本港一手量跌二手價穩 全年樓價最多挫一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰