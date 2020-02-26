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即市新聞

26/02/2020 07:50

《華爾街內望》疫情憂慮加劇，美股四連跌挫３％，道指瀉８７９點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新冠肺炎疫情進一步在全球擴散，風險資產遭拋售，道指及標
指周二（２５日）四連跌。
　　道指低８７９點或３﹒１５％，報２７０８１點。標指挫９７點或３﹒０３％，收報
３１２８點，皆創自２０１８年１２月以來最大連續四日跌幅。納指跌２５５點或２﹒７７％，
報８９６５點。
　　美國各交易所成交量１２２﹒４億股，是自２０１８年年底以來最活躍交投，過去廿個交易
日平均達７９﹒９億股。
　　市場恐慌指數（ＶＩＸ）周二自２０１８年１２月以來首次升逾３０，最終收報
２７﹒８５。
　　新冠肺炎疫情已蔓延至西班牙，韓國及意大利等數十個國家加速出台應急措施，伊朗死亡人
數升至１６人，創中國以外最高。美國聯邦疾病控制和預防中心表示，美國民眾應該為可能出現
新冠肺炎社區傳播做好準備。
　　有報道引述國際奧委會成員指，如果疫情發展導致東京奧運會風險過大，主辦方有可能取消
今年奧運而非推遲。
　　個股方面，紐交所Ａｒｃａ航空指數挫５％，達美航空重挫６％，公司預計美國往中國航線
將暫停至４月底，並將首爾納入旅行豁免名單直至４月３０日。
　　美國十年期公債收益率觸及歷史新低，周二回落５﹒５個基點，報１﹒３２２１％，盤中曾
一度觸及１﹒３２０５％。（ａｌ）

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