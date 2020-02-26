《華爾街內望》疫情憂慮加劇，美股四連跌挫３％，道指瀉８７９點

《經濟通通訊社２６日專訊》新冠肺炎疫情進一步在全球擴散，風險資產遭拋售，道指及標

指周二（２５日）四連跌。

道指低８７９點或３﹒１５％，報２７０８１點。標指挫９７點或３﹒０３％，收報

３１２８點，皆創自２０１８年１２月以來最大連續四日跌幅。納指跌２５５點或２﹒７７％，

報８９６５點。

美國各交易所成交量１２２﹒４億股，是自２０１８年年底以來最活躍交投，過去廿個交易

日平均達７９﹒９億股。

市場恐慌指數（ＶＩＸ）周二自２０１８年１２月以來首次升逾３０，最終收報

２７﹒８５。

新冠肺炎疫情已蔓延至西班牙，韓國及意大利等數十個國家加速出台應急措施，伊朗死亡人

數升至１６人，創中國以外最高。美國聯邦疾病控制和預防中心表示，美國民眾應該為可能出現

新冠肺炎社區傳播做好準備。

有報道引述國際奧委會成員指，如果疫情發展導致東京奧運會風險過大，主辦方有可能取消

今年奧運而非推遲。

個股方面，紐交所Ａｒｃａ航空指數挫５％，達美航空重挫６％，公司預計美國往中國航線

將暫停至４月底，並將首爾納入旅行豁免名單直至４月３０日。

美國十年期公債收益率觸及歷史新低，周二回落５﹒５個基點，報１﹒３２２１％，盤中曾

一度觸及１﹒３２０５％。（ａｌ）

