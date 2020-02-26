《選股情報－石鏡泉》講芯

《選股情報》今天講「芯」，不是心，是中芯國際（００９８１）的芯。

筆者數年前推介過中芯國際，之後一度上升，幾乎抵目標價，但見中芯國際的行政管理出現

問題，於是就謂「中芯不忠心」，建議賺未夠都要沽出。而之後，就見其股價再下。



＊中國芯市場需求大＊



不過筆者對中芯，仍是有心的，因為中國確需要大量的芯，只要你品質上到，是絕不用擔心

市場需求。

「芯」不一定要最頂尖的芯，只要品質好的芯，在不同工業層面，需求量一樣大，一樣可賺

錢。此一如牛扒，不也是有平有貴？千元一件的和牛，每日能銷多少，快餐店的牛扒不用５０元

一件，日銷量可以不俗。

在未來的電子世界，Ｎ種水平的芯都可以有市場。亦多謝特朗普，對中國制裁，逼中國自己

造芯。中芯國際會不會受到阿爺特別關照，我等炒友不必太理，只要看股價表現便是。

看中芯國際，不要看日線圖，要看月線圖，近日中芯一升，竟是升逾自２００５年７月的價

位。如將中芯２０１０年３月３１日的高位，與２０１７年１１月３０日的高位連成一線，則今

個月的收市位，是突破了這條阻力線。今天是２６日，周三，過兩天，２８日周五，就可確知，

中芯國際是否會確認破這條阻力線，如真突破，按量度升幅，可見２３元或以上。但上升之途不

會是坦途，要留心在３月間，不宜跌破１５﹒５元。如跌破要考慮先走避。



昨日推介中國鐵塔（００７８８），在昨日作出整固，雖終以一仙之微而升，但今日不宜收

於１﹒９６元以至１﹒９１元下。



恆指昨日表現神勇，不受道指跌千點之累，這並不一定代表恆指已過難關，可以是淡友留一

手，在這些水平托住，好開３月的淡倉。昨日恆指收２６８９３，現貨月期指收

２６７５４，低水１３９點，而下月期指收２６７３３，較現貨月微低，反映市場對３月恆指未

太樂觀。

今日恆指、期指或會有反彈，阻力在上周五（２１日）與今周一的下跌裂口位，恆指為

２７２６４，期指為２７１５５。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

