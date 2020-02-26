美股再急瀉，港股低開４１３點報２６４７９點，國指跌１９６點

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股再度「血洗」，道指兩日累跌１９００點，急挫主要

由於投資者錯估疫情形勢，目前日本、南韓及意大利疫情有擴散情況。亞洲主要股市跟隨回吐，

日經跌２５７點，首爾指數跌２７點，港股方面今早低開４１３點，重磅股繼續受壓，建行

（００９３９）跌近３％，友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）跌逾１％；另外，雖然瑞

聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）遭大行唱好，惟股價分別低開逾３％及近４％。恆生指

數開報２６４７９，下跌４１３點或下跌１﹒５４％，主板成交３６﹒４６億元。國企指數報

１０３８２點，下跌１９６點或下跌１﹒８６％。

重磅股方面，匯控（００００５）下跌１﹒０７％，報５５﹒４５元；港交所

（００３８８）下跌１﹒４５％，報２５８元；騰訊下跌１％，報３９７﹒６元；中移動

（００９４１）下跌１﹒７８％，報６３﹒４５元；友邦下跌１﹒２３％，報７６﹒５元。



表列十大跌幅恆指成分股：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２８﹒００元 下跌３﹒９８％

瑞聲科技（０２０１８） ５５﹒１０元 下跌３﹒３３％

申洲國際（０２３１３） ９８﹒５５元 下跌３﹒２９％

石藥集團（０１０９３） １８﹒１０元 下跌３﹒００％

建設銀行（００９３９） ６﹒１７元 下跌２﹒９９％



中海油 （００８８３） １１﹒２２元 下跌２﹒９４％

中國聯通（００７６２） ６﹒２８元 下跌２﹒９４％

吉利汽車（００１７５） １４﹒６０元 下跌２﹒９３％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒０５元 下跌２﹒７７％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒９０元 下跌２﹒７３％

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