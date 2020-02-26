  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 17:07

《盤後部署》負面消息主導大市，港股續尋底短線下望２６０００點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港股繼續受外圍及新型肺炎消息拖累，裂口低開４１３點，報
２６４７９點，已是全日最低位，騰訊（００７００）早段一度挫近１﹒５％低見３９５﹒６元
；匯控（００００５）明日除淨，最低見５５﹒３５元跌１﹒２５％，創逾五個月低；港交所
（００３８８）去年業績符合預期，仍收跌近１％收報２５９﹒８元。大市早段一度走上，主要
受惠Ａ場跌幅收窄，港府公布財政預算案，推出每人派一萬元等刺激經濟措施。惟其後Ａ股兩市
尾盤轉跌，港股跌幅再度擴大，恆指最終收報２６６９６點，跌１９６點或０﹒７３％，主板成
交１１９５﹒９７億元，比上日略增１﹒４２％，後市仍未感樂觀。
　　隔晚美股再挫８００多點，兩日累挫１９１０點。美國疾控中心專家警告，公眾須為新冠肺
炎疫情可能在當地社區爆發做好準備，市場避險情緒湧現，１０年期美債息尾段回落２﹒３個基
點，報１﹒３５厘，並曾跌至１﹒３０９厘，創下歷史新低。Ａ股兩市尾盤階段跳水，上證綜指
２９８７﹒９３點，跌２５點或０﹒８３％，深證成指報１１４９７點，插３５８點或
３﹒０２％，兩市總成交縮減逾７％至１３１２６﹒９億元人民幣。

＊疫情或致全球經濟衰退，ＩＥＡ降石油需求增長預測至１０年低＊

　　新型冠狀病毒於全球蔓延，巴西確診首宗新型冠狀病毒個案，亦是南美洲首宗病例。穆迪首
席經濟師贊迪發表報告指，該病毒演變為大流行病的可能性之高令人不安，一旦成真可能拖累全
球陷入經濟衰退。
　　贊迪指，疫情爆發之前經濟已經很脆弱，容易受意外影響，而新型冠狀病毒是意外中的意外
。他續稱，疫情大流行的機率從兩成急增至４０％，若然成真，將使全球在今年上半年陷入衰退
，即使美國受疫情影響較少，但經濟也很可能陷入低迷。
　　受疫情影響，國際能源署（ＩＥＡ）署長比羅爾表示，該署對全球石油需求增長的預測已降
至１０年來最低，但仍可能進一步下調預測。ＩＥＡ本月在疫情爆發後預測，今年首季石油需求
將每日減少４３﹒５萬桶，是自金融危機以來首次出現季度需求下降。

＊恆指２０天線穿１００天線現死亡交叉＊

　　港股今日在Ａ股帶動下跌幅收窄，但投資者不宜過分樂觀。疫情擴散至日本、南韓、巴西等
國，或將影響全球供應鏈，但相關負面因素料不會短期內浮現，對環球經濟影響或延至半年後方
可見。另外，疫情控制方面亦未見新進展，可見短期內仍以負面消息主導大市。
　　另外，技術走勢上２０天線已跌穿１００天線，出現死亡交叉，ＲＳＩ處於５０以下位置，
反映指數相對弱勢。港股雖然於２６５００見初步支持，但向淡走勢尚未完結，外圍亦仍然波動
，後市仍具反復尋底可能，相信恆指短期內或下望２６０００附近水平。（ｎｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情26/02/2020
【預算迴響】張華峰料預算案受市民歡迎 逾千億財赤惟不憂降評級
生財有道26/02/2020
【預算迴響】中原：預算案對樓市影響屬中性 料樓價下行趨勢不變
香港政情26/02/2020
【預算案】陳茂波：樓價仍難以負擔 現時無條件「減辣」
香港政情26/02/2020
【預算案】向旅發局額外撥款逾7億元 重振旅遊業
香港政情26/02/2020
【預算案】資助私樓停車場安裝充電器 支援廢紙回收
FOCUS26/02/2020
【FOCUS】預算案豪使千二億 庫房拓「活水」逼在眉睫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金