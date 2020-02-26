《盤後部署》負面消息主導大市，港股續尋底短線下望２６０００點

《經濟通通訊社２６日專訊》港股繼續受外圍及新型肺炎消息拖累，裂口低開４１３點，報

２６４７９點，已是全日最低位，騰訊（００７００）早段一度挫近１﹒５％低見３９５﹒６元

；匯控（００００５）明日除淨，最低見５５﹒３５元跌１﹒２５％，創逾五個月低；港交所

（００３８８）去年業績符合預期，仍收跌近１％收報２５９﹒８元。大市早段一度走上，主要

受惠Ａ場跌幅收窄，港府公布財政預算案，推出每人派一萬元等刺激經濟措施。惟其後Ａ股兩市

尾盤轉跌，港股跌幅再度擴大，恆指最終收報２６６９６點，跌１９６點或０﹒７３％，主板成

交１１９５﹒９７億元，比上日略增１﹒４２％，後市仍未感樂觀。

隔晚美股再挫８００多點，兩日累挫１９１０點。美國疾控中心專家警告，公眾須為新冠肺

炎疫情可能在當地社區爆發做好準備，市場避險情緒湧現，１０年期美債息尾段回落２﹒３個基

點，報１﹒３５厘，並曾跌至１﹒３０９厘，創下歷史新低。Ａ股兩市尾盤階段跳水，上證綜指

２９８７﹒９３點，跌２５點或０﹒８３％，深證成指報１１４９７點，插３５８點或

３﹒０２％，兩市總成交縮減逾７％至１３１２６﹒９億元人民幣。



＊疫情或致全球經濟衰退，ＩＥＡ降石油需求增長預測至１０年低＊



新型冠狀病毒於全球蔓延，巴西確診首宗新型冠狀病毒個案，亦是南美洲首宗病例。穆迪首

席經濟師贊迪發表報告指，該病毒演變為大流行病的可能性之高令人不安，一旦成真可能拖累全

球陷入經濟衰退。

贊迪指，疫情爆發之前經濟已經很脆弱，容易受意外影響，而新型冠狀病毒是意外中的意外

。他續稱，疫情大流行的機率從兩成急增至４０％，若然成真，將使全球在今年上半年陷入衰退

，即使美國受疫情影響較少，但經濟也很可能陷入低迷。

受疫情影響，國際能源署（ＩＥＡ）署長比羅爾表示，該署對全球石油需求增長的預測已降

至１０年來最低，但仍可能進一步下調預測。ＩＥＡ本月在疫情爆發後預測，今年首季石油需求

將每日減少４３﹒５萬桶，是自金融危機以來首次出現季度需求下降。



＊恆指２０天線穿１００天線現死亡交叉＊



港股今日在Ａ股帶動下跌幅收窄，但投資者不宜過分樂觀。疫情擴散至日本、南韓、巴西等

國，或將影響全球供應鏈，但相關負面因素料不會短期內浮現，對環球經濟影響或延至半年後方

可見。另外，疫情控制方面亦未見新進展，可見短期內仍以負面消息主導大市。

另外，技術走勢上２０天線已跌穿１００天線，出現死亡交叉，ＲＳＩ處於５０以下位置，

反映指數相對弱勢。港股雖然於２６５００見初步支持，但向淡走勢尚未完結，外圍亦仍然波動

，後市仍具反復尋底可能，相信恆指短期內或下望２６０００附近水平。（ｎｓ）

