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26/02/2020 08:38

《外地經濟》特朗普：如連任失敗美股將崩潰，料美印達貿易協議

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總裁特朗普周二（２５日）出訪印度期間表示，如果自己
不能在今年總統大選中連任，美股將會崩潰，相反連任下股市將會大升。
　　特朗普又強調，美股大挫是源於新型肺炎疫情的憂慮，但疫情在美國已得到控制。不過參議
院民主黨領袖舒默批評特朗普及其首席經濟顧問庫德洛的說法，指華府在今次危機完全陷入混
亂。
　　特朗普又坦言，相信美印能達成協議，因為這對兩國而言都非常重要，又稱讚美國與印度加
強安全關係可在亞洲遏制中國發展，不過目前兩國未敲定任何交易。（ａｌ）

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