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即市新聞

26/02/2020 17:24

《台股攻略－馮偉明》道指瀉近九百點，拖累台股跌１０６點收市

　　《台股攻略》疫情陰霾持續影響投資者信心，導致道指及標普５００指數昨晚再度下挫。台
股今早低開後大跌，開市中段時雖跌幅收窄，但依然無法收復１１５００點失地，加上三大電子
權值股上升乏力，加權指數終場收１１４３３點，跌１０６點，成交金額為新台幣１７５７億元

　　三大電子權值股台積電開市即跌穿前日低位，收新台幣３１８﹒５元，為近１７個交易日新
低；鴻海今日跌超過１％，大立光曾一度逆市上升，但沽壓仍大，最後失守新台幣４６００元大
關。其餘大型電子權值股多數下跌，僅台達電逆市上升。
　　因中國內地重啟５Ｇ建設，散熱股今日成為市場焦點。泰碩升上新台幣８６﹒９元漲停板，
帶動雙鴻、奇鋐及業強等反彈走勢。造紙股受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送亦帶動紙箱用
量，今日資金持續流入，包括榮成升超過９％，正隆升超過６％，華紙升超過５％，永豐餘亦有
超過４％的升幅。
　　雖然台灣疫情相對比其他亞洲地區輕微，但中國內地工廠因疫情未能如期復工，影響２月份
盈利表現，因此對台股短期內走勢未敢樂觀。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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