《台股攻略－馮偉明》道指瀉近九百點，拖累台股跌１０６點收市

《台股攻略》疫情陰霾持續影響投資者信心，導致道指及標普５００指數昨晚再度下挫。台

股今早低開後大跌，開市中段時雖跌幅收窄，但依然無法收復１１５００點失地，加上三大電子

權值股上升乏力，加權指數終場收１１４３３點，跌１０６點，成交金額為新台幣１７５７億元

。

三大電子權值股台積電開市即跌穿前日低位，收新台幣３１８﹒５元，為近１７個交易日新

低；鴻海今日跌超過１％，大立光曾一度逆市上升，但沽壓仍大，最後失守新台幣４６００元大

關。其餘大型電子權值股多數下跌，僅台達電逆市上升。

因中國內地重啟５Ｇ建設，散熱股今日成為市場焦點。泰碩升上新台幣８６﹒９元漲停板，

帶動雙鴻、奇鋐及業強等反彈走勢。造紙股受惠衛生紙因防疫需求增加，物資運送亦帶動紙箱用

量，今日資金持續流入，包括榮成升超過９％，正隆升超過６％，華紙升超過５％，永豐餘亦有

超過４％的升幅。

雖然台灣疫情相對比其他亞洲地區輕微，但中國內地工廠因疫情未能如期復工，影響２月份

盈利表現，因此對台股短期內走勢未敢樂觀。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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