《古臣周記－古臣》Ｔｅｓｌａ愈升愈有，又可以帶挈概念股幾多？

《古臣周記》Ｔｅｓｌａ近期嘅股價愈升愈有，市值更加突破咗１６００億美元，成為美股

史上市值最高嘅汽車製造商，仲超越埋通用汽車同福特汽車嘅市值總和。當然，阿臣唔係叫大家

改炒美股，而係因為佢依家帶挈香江咗唔少相關概念股飆升。咁究竟依啲概念股同佢有幾大關係

？



＊全球電動車龍頭Ｔｅｓｌａ＊



喺講Ｔｅｓｌａ概念股之前，當然唔少得先講下正主。Ｔｅｓｌａ係全球電動車製造商嘅龍

頭。Ｔｅｓｌａ首座花旗國以外嘅工廠上年已經喺神州上海正式開工，而首批國產Ｍｏｄｅｌ

３電動汽車亦喺上年１２月順利交付。２０１９年全球汽車交付量更達到３６﹒８萬輛，公司仲

話今年全年汽車交付量超５０萬輛應該都會幾輕鬆。同時，第二間位於德國嘅海外工廠亦將會喺

２０２１年投產。Ｔｅｓｌａ咁努力擴張市場，唔怪得佢股價可以節節破頂。

除咗公司自身條件，神州政策都係有力嘅推手。２０１９年１２月，工信部喺《新能源汽車

產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，就提到２０２５年神州新能源汽車銷量佔比達到

２５％。而且到今年７月前，買新能源汽車仲會有補貼，補貼後一部國產Ｍｏｄｅｌ ３唔使

３０萬人仔就可以到手，而且做開中檔電動車嘅比亞迪均價都要１５萬至３６萬人仔，依個價對

車迷應該係會好吸引。



＊鋰電板塊大熱，贛鋒鋰業炒味濃＊



講起Ｔｅｓｌａ概念股唔少人第一時間就會諗起贛鋒鋰業（０１７７２）。原來早喺

２０１８年贛鋒鋰業子公司就已經同Ｔｅｓｌａ簽訂戰略合作協議，自２０１８年１月１日起至

２０２０年底（可延續三年），Ｔｅｓｌａ向其採購氫氧化鋰。喺今個月７號，Ｔｅｓｌａ仲指

定佢電池供貨商向贛鋒國際採購電池級氫氧化鋰產品，證明Ｔｅｓｌａ有幾信得過對方啦。另外

，贛鋒鋰業仲係全球第三大及神州最大鋰化合物生產商，所以阿臣覺得呢份生意可以長做長有。

除咗贛鋒鋰業之外，洛陽鉬業（０３９９３）都係鋰電池板塊大熱。但其實洛陽鉬業同

Ｔｅｓｌａ唔算有直接關係，不過佢同電池嘅關係就大啦。目前Ｔｅｓｌａ使用嘅三元鋰電池，

正極材料嘅三種原材料是鎳、鈷、錳。而洛鉬喺收購完剛果Ｔｅｎｋｅ礦區之後，就一躍成為全

球第二大鈷生產商。不過最近因為鈷係原料入面最貴，Ｔｅｓｌａ打算棄用鈷電池，相信對洛鉬

之後嘅需求鏈有影響。



＊影子股比亞迪＊



另外，講開概念股就不得不提近日因Ｔｅｓｌａ爆升近一成嘅比亞迪（０１２１１）。事源

Ｔｅｓｌａ為咗減低生產成本，同神州電動車電池生產商寧德時代（深：３００７５０）簽訂，

向其採購不含鈷磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）電池，以取代鎳鈷錳（ＮＣＭ）電池。有市場分析就話，

Ｔｅｓｌａ將會帶動ＬＦＰ電池喺乘用車上嘅應用，進一步打開相關市場。而比亞迪係神州僅次

於寧德時代嘅電池生產商，而且最近佢仲有一個叫ＬＦＰ刀片電池嘅新技術，比傳統電池體積密

度提升五成，汽車壽命可達百萬公里。因此唔少人就覺得比亞迪會將寧德時代比下去。

但係寧德時代畢竟係行業大哥，與比亞迪唔同，佢比較專注於電池。而且佢仲係神州第一個

打入國際車企供應體系嘅電池企業，並拿下大眾、捷豹路虎、日產多家車企訂單，因此工藝上可

以話係有一定水準。另外，喺神州電動車市場，Ｔｅｓｌａ同比亞迪都算係競爭對手。比亞迪電

動車專攻中檔市場，但宜家Ｔｅｓｌａ為打入神州市場，不斷減價同降低成本，阿臣覺得長遠咁

睇，對比亞迪未必係好事。



＊本周持倉繼續不動＊



喺Ｔｅｓｌａ概念入面阿臣比較睇好長期同佢合作開嘅贛鋒鋰業，但佢股價跟住Ｔｅｓｌａ

爆升而上衝，已累計不少升幅，相信好消息都消化得七七八八，所以等回調到３０銀以下再考慮

入貨啦。



表列截至２月２６日（上午１１：１５時止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

煤氣 １０００股 １６﹒００ １４﹒９４ １４９４０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １２０１﹒００ １２０１０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ７５﹒７０ ３７８５０

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２０３﹒８０ ２０３８０

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ６﹒０８ ６０８０

深高速 ２０００股 １１﹒１５ ９﹒６０ １９２００

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股票市值 ： １１０４６０元

剩餘現金 ： ７８６５０元

組合淨值 ： １８９１１０元

組合本月收益表現： ＋ ２﹒０％（截至上月底止組合淨值：１８５３３５元）

組合累計收益表現： ＋８０﹒１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日上午１１：１５ａｍ

