《談國論企－黎偉成》積極與國際醫療互聯互通抗肺疫

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年２月２３日，

在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議所作出的重要講話，重點肯定為當下

醫務之急而「科學調配醫療力量和重要物資」，和短中長期的「加快科技研發攻關」。更重要的

當然是「擴大國際和地區合作」，以抑止疫情出現你止我升、我止你升的你追我趕劣象，此須建

立一個無私的互聯互通和緊密合機制，是為人類的福祉。



＊主導強化國際應對地球暖化衍生惡疫＊



習近平在２月２１日主持召開中央政治局常委會會議後越二日會議所作出的講話，對防控工

作有７點要求，在醫務工作有三大項要求，而我認為（一）第５點的「擴大國際和地區合作」，

相當重要，因此新冠肺炎疫症在現階段仍然絕對不可掉以輕心，因此疫在（１）中國特別是以武

漢市為主的湖北省的災情仍然十分嚴重，稍一忽視或大意，或有強力反彈，是故中央續嚴陣以應

；

更重要的是（２）國際擴散的力度、速度日益劇烈，尤其是在日本，東京股市於２月２５日

急挫８７４點或３﹒７２％，有別於香港、首爾、新加坡等其他亞洲股市尚可在挫後略作反彈，

該在相當程度意味機構投資者對日本政府在處理鑽石公主號郵輪有重大失誤，禍延東瀛甚至外銷

世界各地，新冠肺疫防控更難也。

由是習近平於２３日的會議強調要「繼續同世界衛生組織保持良好溝通」，「同有關國家分

享防疫經驗」，以及「加強毒藥物及疫苗研發國際合作」，都是十分重要的政策和策略。但肺疫

在（Ｉ）中國還是可以做到統籌工作，建立推進新冠肺炎疫情防控，和重新拉動經濟社會發展，

但（ＩＩ）肺疫現時已經嚴重擴散至以韓國、日本為主的亞洲，以至以意大利為主的歐洲，和以

伊朗為主的中東地區，非洲亦因埃及失守，而美加等北美亦中招，可見情況不再是一國、一洲的

重大疫症問題，亟需建立一個國際性的無私的互聯互通和緊密合作機制，否則疫情有可能會你追

我趕的互為狙擊。

世界衛生組織ＷＨＯ當然是可以扮演互聯互通的角色，而中國在新冠肺疫中抑擴散、增治癒

、減死亡取得初步階段性的成效，可以在ＷＨＯ在抗控肺疫中作出一個主導成員，此舉還可以建

立長期的抗控其他可能爆發的嚴重災疫的機制，因地球不斷暖化，會使各種各樣的細菌、病毒孳

生，和產生重大不明的疫症攻擊，很有需要各國聯合應對，是為人類的福祉，有１４﹒０６億人

口的中國的角色當然十分重要。

由是習近平７大要求中的（二）第４點，對在境內與外的醫務發展，有十分重大的前瞻性影

響和作用，即要「加快科技研發攻關」，此點乃：要綜合多學科力量開展科研攻關，加大藥品和

疫苗研發力度，及時總結推廣有效診療方案。此語可視之為對防控肺疫的的基本要求，而要求可

以放眼得更為長遠，就因中國的幅員廣闊、人口眾多，且對外的聯繫、交往、合作，已為改革開

放的重點，醫療科技要日益要領前。



＊加大醫療科技研發攻關和關愛醫護人員力度＊



至於（三）要求第３點之「科學調配醫療力量和重要物資」，是為當下對防控新冠肺症的其

中重點政策與策略，所提出的幾個重點措施，會使醫務人員感到窩心：（１）要關心關愛－－－

－一線醫務人員，（２）落實防護物資、生活物資保障和防護措施，（３）切實防止醫院感染工

作，（４）造好醫務人員科學防護和培訓。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

