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即市新聞

26/02/2020 10:03

《中資異動》聯想（０９９２）挫近５％，沽空機構指造假預告狙擊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯想暫跌４﹒８１％，報５﹒１５元，穿二十天線（５﹒３５
３元），曾低見５﹒０９元逾三周新低；成交約２８７０萬股，涉資１﹒４９億元。
　　沽空機構Ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ在社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指已
完成針對聯想集團的狙擊報告，認為集團很可能造假，在新冠肺炎疫情爆發前的第三財季報告中
，有令人非常擔憂的跡象。並預告明天將會在Ｙｏｕｔｕｂｅ上載有關聯想集團的影片。
　　現時，恆生指數報２６５５１，跌３４１點或跌１﹒２７％，主板成交２８９﹒４９億元。
國企指數報１０４５３，跌１２６點或跌１﹒１９％。
　　上證綜指報２９９５﹒８２，跌１７﹒２３點或跌０﹒５７％，成交１４４１﹒５３億元人
民幣。深證成指報１１７０１﹒０２，跌１５５﹒０６點或跌１﹒３１％，成交２５０１﹒１９
億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１５﹒６８元　　　跌０﹒２５％
　　聯想集團　（００９９２）　　　　５﹒１５元　　　跌４﹒８１％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１２﹒１６元　　　跌２﹒０９％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　５５﹒２０元　　　跌３﹒１６％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　１﹒２０元　　　跌３﹒２３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２９﹒７０元　　　跌２﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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