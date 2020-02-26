《中資異動》聯想（０９９２）挫近５％，沽空機構指造假預告狙擊

《經濟通通訊社２６日專訊》聯想暫跌４﹒８１％，報５﹒１５元，穿二十天線（５﹒３５

３元），曾低見５﹒０９元逾三周新低；成交約２８７０萬股，涉資１﹒４９億元。

沽空機構Ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ在社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指已

完成針對聯想集團的狙擊報告，認為集團很可能造假，在新冠肺炎疫情爆發前的第三財季報告中

，有令人非常擔憂的跡象。並預告明天將會在Ｙｏｕｔｕｂｅ上載有關聯想集團的影片。

現時，恆生指數報２６５５１，跌３４１點或跌１﹒２７％，主板成交２８９﹒４９億元。

國企指數報１０４５３，跌１２６點或跌１﹒１９％。

上證綜指報２９９５﹒８２，跌１７﹒２３點或跌０﹒５７％，成交１４４１﹒５３億元人

民幣。深證成指報１１７０１﹒０２，跌１５５﹒０６點或跌１﹒３１％，成交２５０１﹒１９

億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １５﹒６８元 跌０﹒２５％

聯想集團 （００９９２） ５﹒１５元 跌４﹒８１％

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒１６元 跌２﹒０９％

瑞聲科技 （０２０１８） ５５﹒２０元 跌３﹒１６％

富智康集團（０２０３８） １﹒２０元 跌３﹒２３％

舜宇光學 （０２３８２） １２９﹒７０元 跌２﹒７０％

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（ｎｓ）

