《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》最高人民法院副院長張述元表示，在疫情
防控特殊期間，企業復工復產更需要有力的法治保障。人民法院將主要從兩方面採取措施：一、
依法嚴懲妨害疫情防控復工復產的相關犯罪。二、準確把握法律政策的界限。
人民法院將按照罪刑法定的原則和寬嚴相濟的刑事司法政策準確適用法律，保障疫情防控和
復工復產的順利推進。依法能夠採取較為輕緩寬和措施的，盡量不採用限制人身財產權利這些強
制性措施。
26/02/2020 13:17
【抗疫維穩】最高法：疫情防控期間企業復工復產更需法治保障
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》最高人民法院副院長張述元表示，在疫情
防控特殊期間，企業復工復產更需要有力的法治保障。人民法院將主要從兩方面採取措施：一、
依法嚴懲妨害疫情防控復工復產的相關犯罪。二、準確把握法律政策的界限。
人民法院將按照罪刑法定的原則和寬嚴相濟的刑事司法政策準確適用法律，保障疫情防控和
復工復產的順利推進。依法能夠採取較為輕緩寬和措施的，盡量不採用限制人身財產權利這些強
制性措施。
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