【新冠肺炎】商務部：２２％住宿餐飲企業享受到扶持政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部服貿司司長冼國義表示，中央和地

方的支持政策正在逐步得到落實，根據商務部對４０００多家生活服務企業開展的問卷調查，截

至２月２５日，２２％的住宿、餐飲企業表示已經享受到相關扶持政策，一些大型住宿餐飲企業

得到了銀行貸款支持，明顯緩解了資金壓力。

至於中小企業居多，可抵押物少，如何使它們盡快得到金融支持，維護資金鍊，還需要金融

機構持續的創新，行業和政府部門的繼續努力。預計疫情結束後住宿、餐飲行業會迅速恢復，商

務部在研究出台更有針對性的措施。

