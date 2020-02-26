《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部服貿司司長冼國義表示，中央和地
方的支持政策正在逐步得到落實，根據商務部對４０００多家生活服務企業開展的問卷調查，截
至２月２５日，２２％的住宿、餐飲企業表示已經享受到相關扶持政策，一些大型住宿餐飲企業
得到了銀行貸款支持，明顯緩解了資金壓力。
至於中小企業居多，可抵押物少，如何使它們盡快得到金融支持，維護資金鍊，還需要金融
機構持續的創新，行業和政府部門的繼續努力。預計疫情結束後住宿、餐飲行業會迅速恢復，商
務部在研究出台更有針對性的措施。
26/02/2020 15:31
【新冠肺炎】商務部：２２％住宿餐飲企業享受到扶持政策
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部服貿司司長冼國義表示，中央和地
方的支持政策正在逐步得到落實，根據商務部對４０００多家生活服務企業開展的問卷調查，截
至２月２５日，２２％的住宿、餐飲企業表示已經享受到相關扶持政策，一些大型住宿餐飲企業
得到了銀行貸款支持，明顯緩解了資金壓力。
至於中小企業居多，可抵押物少，如何使它們盡快得到金融支持，維護資金鍊，還需要金融
機構持續的創新，行業和政府部門的繼續努力。預計疫情結束後住宿、餐飲行業會迅速恢復，商
務部在研究出台更有針對性的措施。
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