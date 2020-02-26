【新冠肺炎】體育總局：鼓勵培育在線健身等新業態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》體育總局經濟司副司長彭維勇表示，鼓勵
企業創新發展，要利用大數據、雲計算、人工智能、５Ｇ、區塊鏈等新技術，培育數字體育、在
線健身、線上培訓等新業態。培育體育產業的新模式和新業態，助力體育產業提質升級。
此外，他表示，北京冬奧會首場測試賽取消對後續測試賽沒有影響，後續的測試賽都在按照
計劃進行準備。
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