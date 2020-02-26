《午市前瞻》美股追跌港股二萬六有支持，阿里巴巴可看高一線

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，正式公布

之前，市場消息經已透露政府將向每名１８歲以上香港永久居民派發一萬元，刺激大市由低位逐

步收復跌勢，由開市時的最多約４００點，回穩至半日收市的跌約１００點。

恆指今早低開４１３點，見２６４７９，為已是半日最低位，其後隨著Ａ股持續從低位拉升

，以及市場傳出的派糖消息，帶動恆指反覆收窄跌幅，高位見２６７７６，僅跌１１７點，半日

低收１３２點或跌０﹒４９％，至２６７６０，主板成交６７８﹒６５億元，較上日同時段多近

半成。國企指數收報１０５４０，跌０﹒３８％或跌３９點。

Ａ股三大指數個別發展，滬綜指先跌後回升，半日倒升０﹒３％，至３０２２點；深成指跌

近１％，報１１７３９點；創業板挫逾２％；兩市半日成交已高達８３１１億。

陳茂波表示，推出大規模的逆周期措施，涉及超過１２００億元，盡力回應市民的期望。措

施包括向１８歲以上市民派１萬元、寬減１００％的薪俸稅和個人入息課稅上限２萬元等。



＊預算案提振本地薑受捧，四大地產發展商見回升＊



財爺大放水冀挽回民意兼刺激經濟，本地零售及餐飲股見追捧。先施（００２４４）飆５﹒

８８％，報０﹒２７元；ＣＥＣ國際控股（００７５９）抽升４﹒６９％，報０﹒６７元；本地

網上零售佼佼者香港電視（０１１３７）攀高６﹒０４％，報４﹒７４元。另外，太興集團（０

６８１１）倒升３﹒０５％，報１﹒３５元；大家樂（００３４１）跟漲１﹒９７％，報１７﹒

５８元；翠華控股（０１３１４）走高１﹒２７％，報０﹒４元。

預算案又提出寬免市場莊家就發行及贖回ＥＴＦ所涉及的買賣印花稅，本地券商股獲提振。

耀才證券（０１４２８）揚３﹒７７％，報１﹒１元；民銀資本（０１１４１）飆升４﹒０３％

，報０﹒１２９元；交銀國際（０３３２９）亦向上０﹒９１％，報１﹒１１元。

政府亦推出置業定息貸款助上車，上限為１０００萬元，本港四大發展商均見回升。新世界

（０００１７）反彈０﹒６％，報９﹒９８元；恆地（０００１２）微升０﹒２８％，報３５﹒

７元；新鴻基（０００１６）跟升０﹒２７％，報１１１﹒５元；長實集團（０１１１３）揚０

﹒２％，報４９﹒７元。



＊內房繼續標青，港交所績前軟＊



重磅股方面，騰訊（００７００）遭摩通減持，股價曾低見３９５﹒６元，跌幅達１﹒４％

，惟旗下兩款手遊獲批版號，抵銷大部分跌幅，半日僅輕微低收０﹒３５％，報４００﹒２元。

港交所（００３８８）今日中午放榜，半日隨市走低０﹒４６％，報２６０﹒６元。匯控（００

００５）、友邦（０１２９９）偏軟，前者低收０﹒４５％，報５５﹒８元；後者微跌０﹒１９

％，報７７﹒３元。中移動（００９４１）跌幅較大，半日挫２﹒１７％，報６３﹒２元，失１

００天線。

再有內房發盈喜，最新有中國奧園（０３８８３）及金地商置（００５３５），奧園半日揚

４﹒７％，報１１﹒５８元；金地更抽高６﹒１１％，報１﹒３９元。至於三隻內房藍籌同樣造

好，三者佔據最大升幅藍籌第二至四位。中海外（００６８８）升１﹒１３％，報２６﹒９元；

碧桂園（０２００７）走高０﹒９６％，報１０﹒５４元；潤地（０１１０９）跟升０﹒７２％

，報３５﹒１元。

至於中國神華（０１０８８）升１﹒４６％，報１３﹒９４元，為升幅最大藍籌。手機孖寶

雖分別獲大行唱好，惟兩股齊齊見回吐。瑞聲（０２０１８）挫２﹒６３％，報５５﹒５元，為

半日跌幅最大藍籌；舜宇光學（０２３８２）跟跌１﹒９５％，報１３０﹒７元。



＊張智威：短期仍看好新經濟股，推介買入阿里巴巴＊



隔晚美股大幅回吐，港股今早低開逾４００點後跌幅收窄，似乎未有跟隨美股跌勢，信誠聯

席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股由１２月至２月之間波幅約３０００點，而且每次

都約在二萬六就隨即反彈，而在新冠肺炎疫情爆發期間，美股連日破頂且不受影響，相信目前美

股有追跌情況，而港股則於底部略為穩固，加上市場憧憬內地人行即將降準，相信短期內二萬六

仍有一定程度的支持。

個股方面，張智威仍然看好新經濟股，並推介買入阿里巴巴（０９９８８），他認為是次疫

情中，反映出實體店經營困難的問題，相信商家未來將會加強網上銷售，而市場同樣憧憬阿里巴

巴可以獲納入恆指，對股份有正面效應。雖然目前疫情有機會影響到公司首季度業績，但相信２

０１９年整體情況不錯，張智威認為，現時現時股價下挫是一個良好買入機會，短期目標價可先

看２２５元。（ｕｌ、ｋｌ）

