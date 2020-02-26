【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４５﹒４億人幣，買建行騰訊沽中興小米

《經濟通通訊社２６日專訊》市場繼續憂慮新型肺炎疫情擴散情況，美國疾控官員警告，疫

情或演變為大型瘟疫，美股道指兩日大跌逾１９００點，恆指低開４１３點，報２６４７９，雖

創２月３日後最低，但已是全日低位所在，內地滬指上午一度倒升，加上本港《預算案》宣布推

出涉及超過１２００億元的大規模逆周期措施，恆指高見２６７７６，午後大部分時間跌約

２００點，恆指最終收報２６６９６，跌１９６點或０﹒７３％，為三個星期收市低位。

按額度計算，北水全日淨流入４５﹒４億元人民幣，減少７﹒６％。北水淨買入最多的個股

依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨

賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）、小米集團（０１８１０）、美團點評

（０３６９０）。

主板成交１１９５﹒９７億元增加１﹒４％。其中港股通成交１７８億元，佔總成交

１４﹒９％。



＊北水續湧建行騰訊，中興回吐遭力沽＊



建行跌０﹒６３％，報６﹒３２元；股王騰訊失守４００元，跌０﹒５％，報３９９﹒６元

；但仍然受北水追捧，分別淨流入１０﹒０５億元及４﹒６億元。舜宇光學是跌幅最大藍籌，跌

３﹒６８％，報１２８﹒４元；北水淨流入３﹒５５億元。

中興通訊受惠內地加快推動５Ｇ發展與建設，上日曾創歷史新高，惟今日隨大市回吐，跌

４﹒６９％，報３３﹒５５元；是北水淨流出最多的股份，淨流出金額１﹒５９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １０﹒０６

騰訊控股 （００７００） ４﹒６０

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒５６

工商銀行 （０１３９８） ３﹒１８

中國建材 （０３３２３） １﹒４７



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －１﹒６０

小米集團 （０１８１０） －０﹒９５

美團點評 （０３６９０） －０﹒６８

中國神華 （０１０８８） －０﹒０９

微盟集團 （０２０１３） －０﹒０１

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（ｃａ）

