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即市新聞

26/02/2020 15:14

《美元走勢－羅明立》美匯近２０天線９８﹒８０應有支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５８　　　１１０﹒１３　　　１１０﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８８０　　　１﹒０８６２　　　１﹒０８７５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００８　　　１﹒２９８２　　　１﹒２９９３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７７７　　　０﹒９７５３　　　０﹒９７６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９３２　　　７﹒７８７３　　　７﹒７９００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美股道指繼周一（２４日）急跌１０３１點後，昨晚再下跌８７９點或
３﹒１３％。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，因應新型肺炎疫情影響，計畫下調今年全球經
濟增長預期。市場避險需求增加，量度市場波幅指數的（ＶＩＸ）再升１９％，創一年的高位，
反映市場出現恐慌情緒。另外，資金流入債市避險，１０年期美債孳息跌至１﹒３１７％的歷史
新低。
　　美聯儲副主席克拉理達表示，對美國經濟前景看法正面，並重申目前貨幣政策合適，目前局
方仍在監察新型肺炎疫情的影響，並不急於作出回應。最新利率期貨資料顯示，投資者預期７月
減息的機會進一步升至８５％，若疫情在美國持續擴散，將進一步影響投資信心，需密切觀察這
方面的發展。美匯指數曾經跌破９９，相信接近２０天線的９８﹒８０應有支持。
　　日本財務大臣麻生太郎表示，目前仍未能確定新型肺炎對經濟的影響，因尚未能評估需要多
長時間才能控制疫情。國際奧委會表示，倘若疫情持續，會考慮停辦原定於７月份舉行的東京奧
運會。另外，日本央行理事前田榮治向國會表示，央行將關注包括匯率波動在內的市場情勢，必
要時採取適當措施。受避險需求帶動，日元匯價反復向上，投資者關注央行會否推出措施，限制
日圓的升幅。留意２０天線１０９﹒９０的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１２﹒００　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０８４０　　　１﹒０９３０　　　１﹒０８００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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