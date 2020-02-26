《美元走勢－羅明立》美匯近２０天線９８﹒８０應有支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒５８ １１０﹒１３ １１０﹒３６

歐元╱美元 １﹒０８８０ １﹒０８６２ １﹒０８７５

英鎊╱美元 １﹒３００８ １﹒２９８２ １﹒２９９３

美元╱瑞郎 ０﹒９７７７ ０﹒９７５３ ０﹒９７６０

美元╱港元 ７﹒７９３２ ７﹒７８７３ ７﹒７９００

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《美元走勢》美股道指繼周一（２４日）急跌１０３１點後，昨晚再下跌８７９點或

３﹒１３％。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，因應新型肺炎疫情影響，計畫下調今年全球經

濟增長預期。市場避險需求增加，量度市場波幅指數的（ＶＩＸ）再升１９％，創一年的高位，

反映市場出現恐慌情緒。另外，資金流入債市避險，１０年期美債孳息跌至１﹒３１７％的歷史

新低。

美聯儲副主席克拉理達表示，對美國經濟前景看法正面，並重申目前貨幣政策合適，目前局

方仍在監察新型肺炎疫情的影響，並不急於作出回應。最新利率期貨資料顯示，投資者預期７月

減息的機會進一步升至８５％，若疫情在美國持續擴散，將進一步影響投資信心，需密切觀察這

方面的發展。美匯指數曾經跌破９９，相信接近２０天線的９８﹒８０應有支持。

日本財務大臣麻生太郎表示，目前仍未能確定新型肺炎對經濟的影響，因尚未能評估需要多

長時間才能控制疫情。國際奧委會表示，倘若疫情持續，會考慮停辦原定於７月份舉行的東京奧

運會。另外，日本央行理事前田榮治向國會表示，央行將關注包括匯率波動在內的市場情勢，必

要時採取適當措施。受避險需求帶動，日元匯價反復向上，投資者關注央行會否推出措施，限制

日圓的升幅。留意２０天線１０９﹒９０的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１２﹒００ １０９﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０８４０ １﹒０９３０ １﹒０８００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

