  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2020 08:41

【新冠肺炎】韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當局防範反向輸入

　　武漢「半解封」朝令夕改後，疫情反彈，單日新增４６４人感染新冠肺炎（武漢肺炎），較
前一日多１１６宗，而湖北以外全國病例僅個位數增長，只有９宗。國務院總理李克強形容，湖
北和武漢不少數據仍「令人揪心」，要毫不放鬆抓緊抓實抓細疫情防控工作。
　　各部門積極防疫，國家衛健委發通知，繼續對湖北省採取最嚴格的防控措施；民航局宣布湖
北等疫情嚴重地區，除應急運輸暫不恢復航班。另隨著南韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當
局防範反向輸入。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態26/02/2020
拜登稱俄出錢抹黑 圖阻初選贏提名
生財有道25/02/2020
電商利銷售 維達買得過
剖析天下25/02/2020
黃金重破1,600美元 短期內可看高一線？
香港政情25/02/2020
【新冠肺炎】全港停課至4月20日 文憑試筆試如期3月底舉行
剖析天下25/02/2020
日本經濟 難望迅速改善
生財有道25/02/2020
【磚頭有價】本港一手量跌二手價穩 全年樓價最多挫一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金