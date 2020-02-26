武漢「半解封」朝令夕改後，疫情反彈，單日新增４６４人感染新冠肺炎（武漢肺炎），較
前一日多１１６宗，而湖北以外全國病例僅個位數增長，只有９宗。國務院總理李克強形容，湖
北和武漢不少數據仍「令人揪心」，要毫不放鬆抓緊抓實抓細疫情防控工作。
各部門積極防疫，國家衛健委發通知，繼續對湖北省採取最嚴格的防控措施；民航局宣布湖
北等疫情嚴重地區，除應急運輸暫不恢復航班。另隨著南韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當
局防範反向輸入。《香港經濟日報》
26/02/2020 08:41
【新冠肺炎】韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當局防範反向輸入
武漢「半解封」朝令夕改後，疫情反彈，單日新增４６４人感染新冠肺炎（武漢肺炎），較
前一日多１１６宗，而湖北以外全國病例僅個位數增長，只有９宗。國務院總理李克強形容，湖
北和武漢不少數據仍「令人揪心」，要毫不放鬆抓緊抓實抓細疫情防控工作。
各部門積極防疫，國家衛健委發通知，繼續對湖北省採取最嚴格的防控措施；民航局宣布湖
北等疫情嚴重地區，除應急運輸暫不恢復航班。另隨著南韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當
局防範反向輸入。《香港經濟日報》
|國際動態26/02/2020
拜登稱俄出錢抹黑 圖阻初選贏提名
|生財有道25/02/2020
電商利銷售 維達買得過
|剖析天下25/02/2020
黃金重破1,600美元 短期內可看高一線？
|香港政情25/02/2020
【新冠肺炎】全港停課至4月20日 文憑試筆試如期3月底舉行
|剖析天下25/02/2020
日本經濟 難望迅速改善
|生財有道25/02/2020
【磚頭有價】本港一手量跌二手價穩 全年樓價最多挫一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰