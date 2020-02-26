【新冠肺炎】韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當局防範反向輸入

武漢「半解封」朝令夕改後，疫情反彈，單日新增４６４人感染新冠肺炎（武漢肺炎），較

前一日多１１６宗，而湖北以外全國病例僅個位數增長，只有９宗。國務院總理李克強形容，湖

北和武漢不少數據仍「令人揪心」，要毫不放鬆抓緊抓實抓細疫情防控工作。

各部門積極防疫，國家衛健委發通知，繼續對湖北省採取最嚴格的防控措施；民航局宣布湖

北等疫情嚴重地區，除應急運輸暫不恢復航班。另隨著南韓疫情爆發，仁川飛山東航班爆滿，當

局防範反向輸入。《香港經濟日報》

