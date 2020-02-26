【新冠肺炎】北海道疫情惡化，感染人數超東京

日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見改善，北海道更有惡化跡象，確診患者包括一

間餐廳的老闆。當地確診人數已有３５宗，超越東京都成為全國感染人數最多的地區。

截至周二（２５日）晚上，日本本地增至１７１人確診，連計鑽石公主號郵輪上６９１名確

診病人，全國確診個案共有８６２宗。最新一宗確診來自四國德島縣，為一名６０歲女子。據報

她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國４個日本主島，全

面失守。《香港經濟日報》

