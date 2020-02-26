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即市新聞

26/02/2020 08:53

【新冠肺炎】北海道疫情惡化，感染人數超東京

　　日本新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情未見改善，北海道更有惡化跡象，確診患者包括一
間餐廳的老闆。當地確診人數已有３５宗，超越東京都成為全國感染人數最多的地區。
　　截至周二（２５日）晚上，日本本地增至１７１人確診，連計鑽石公主號郵輪上６９１名確
診病人，全國確診個案共有８６２宗。最新一宗確診來自四國德島縣，為一名６０歲女子。據報
她為鑽石公主號的乘客，返回德島才確診。這亦令本州、北海道、九州及四國４個日本主島，全
面失守。《香港經濟日報》

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