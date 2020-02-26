【預算案】陳茂波：派錢舉措是要振興經濟，料暑期期間陸續發放

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波於記者會上表示，向１８歲或以上香港永久
性居民發放每人１萬元，是特殊情況下的特殊措施，派錢舉措是要振興經濟，手續愈簡單愈快捷
愈好，目標是在暑假期間陸續發放，希望到時疫情已過，配合商界推出項目，一起撐經濟。
他又指，現金發放和其他一次性紓困措施涉及合共１２００億元，扣除其他收入，財赤約
５９０億元，佔本地生產總值２％，認為是可負擔水平。（ｂｎ）
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