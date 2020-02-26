【預算迴響】林鄭：派１萬元直接為市民「加油」，可刺激消費

《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥表示，支持新一份財政預算案中果斷和實質

的建議，相信這些措施有助社會上下團結抗疫、為有需要市民大眾提供具體協助和推動經濟整合

重振。

林鄭發表聲明指，支持財政預算案建議發放１萬元現金予成年香港永久居民。她指面對眼前

前所未遇的難關，認為措施合理和有效，直接給市民「加油」，能夠即時協同社會攜手共濟，措

施也可以刺激消費，為本地經濟注入一定的動力。

她又稱，財政預算案中推出的大規模逆周期措施，涉及金額達１２００億元，顯示特區政府

帶領香港渡過難關的決心和承擔和積極回應市民大眾對紓困措施的期望。這些措施和早前公布，

涉款３００億元的防疫抗疫基金互相補足，將為社會所有階層、所有背景的人士，提供全方位支

援。

林鄭又指，香港經多年累積，財政儲備豐厚，目前正是須用好儲備幫助香港渡過難關的時候

；但財政司司長亦指出，未來公共財政將連續數年錄得赤字，警醒必須促進經濟增長，增加收入

，以支持社會發展

她強調，香港正處於前所未見的嚴峻關鍵，有信心財政預算案將能為社會各方提供見效有成

的支援，支持香港戰勝逆境，繼續向前。她又懇請立法會議員及市民大眾，支持預算案各項建議

，好讓措施早日落實。（ｂｉ）

