【預算案】派錢＋派糖，一萬蚊以外仲有Ｄ乜？一文睇晒懶人包

《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波今日公布２０２０╱２１年度

《財政預算案》，他指，雖然赤字金額１３９１億元為歷來最高，但赤字中的超過１２００億元

與現金發放計劃及其他一次性紓緩措施有關，不會構成長遠財政承擔。

受外圍經濟和疫情影響，預期本港經濟仍面對收縮壓力，企業經營困難，失業率攀升，所以

今年的預算案以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主軸，推出支援市民及企業的措施，包

括現金發放計劃。



＊利民紓困＊



＊一）向每位１８歲香港永久性居民派１萬元

＊二）公屋低收入租戶免租一個月

＊三）綜援、長者、傷殘津貼等出雙糧

＊四）代繳中學文憑試考試費

＊五）今年及明年將增加合共３０００個為體弱長者提供的家居照顧服務名額

＊六）增加１０００張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券



＊支援中產＊



＊一）寬減１００％薪俸稅和個人入息課稅，上限二萬元

＊二）寬免全年度四季的差餉，以每戶每季１５００元為上限

＊三）年內發通脹掛勾債券及銀債，發行額不少於１３０億元

＊四）年金計劃最低投保年齡降至６０歲

＊五）按證公司提供上限為１０００萬元定息按揭貸款，計劃總貸款額１０億元



＊支援企業＊



＊一）寬減１００％利得稅，上限二萬元

＊二）寬免２０２０╱２１年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季５０００元為上限，其後兩

季則以每戶每季１５００元為上限

＊三）公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費，逾期登記除外，為期兩年

＊四）寬免２０２０╱２１年度的商業登記費

＊五）提供特惠低息貸款，為期六個月，上限２００萬

＊六）補貼非住宅電力用戶額外四個月每月７５％的電費開支，每戶每月補貼上限為５０００元

＊七）減免非住宅用戶額外四個月７５％的應繳水費，每月減免額上限２萬元

＊八）減免非住宅用戶額外四個月７５％的排污費，每月減免額上限１﹒２５萬元

＊九）為企業研發開支提供額外稅務扣減

＊十）向科技園增撥２０億，優化「科技券」計劃



＊推動金融＊



＊一）寬免在港上市ＥＴＦ市場股票買賣印花稅

＊二）計劃未來５年發行６６０億元綠色債券

＊三）推動私募基金在港發展，提供稅務寬免

＊四）續探討擴大跨境人民幣資金雙向流通渠道



（ｈｌ）

