【預算案】政府消息：本港失業率或升至５％

《經濟通通訊社２６日專訊》本港２０１９年１１月至２０２０年１月的失業率升至

３﹒４％，為３年多以來最高。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至５﹒２％，當中餐飲

服務業的失業率更急升至６﹒１％，為８年來高位。政府消息人士估計，失業率有機會升至５％

，但不會達到０３年沙士時期８％的高水平。

消息人士指，新一份財政預算案提及的調高「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就

業展才能計劃」，僱主獲發的在職培訓津貼金額上限，３個計劃的津貼上限劃一調升至６萬元，

預計約４０００人受惠。（ｃｌ）

